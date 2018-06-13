Facebook дал полный отчет о методах слежки за пользователями

Соцсеть знает, где пользователи бывают, с кем и о чем общаются

Глава Facebook Марк Цукерберг передал Конгрессу США полный отчет о методах и способах слежки за своими пользователями.

Об этом сообщает Daily Mail.

Способы, при помощи которых Facebook шпионит за своими пользователями, включают в себя отслеживание движений мыши, регистрацию уровней заряда батарей и мониторинг устройств вблизи пользователя, находящихся в одной сети, анализ установленных плагинов и свободного места в памяти компьютерной техники.

Facebook анализирует контактную информацию, такую как: "телефонная книга", "журнал звонков" и "журнал SMS" для пользователей Android.

Более того Facebook сохраняет и анализирует информацию о местоположении GPS, фотографии GPS, которую он найдет в настройках вашего устройства.

Не забывает он и об информации о компьютерах, телефонах, подключенных телевизорах и других устройствах, подключенных к сети, а также о вашем поставщике интернет-услуг или мобильном операторе.

Отчет на 454 страницах был подготовлен в ответ на вопросы, заданные Марку Цукербергу во время его выступления перед Конгрессом в апреле.

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Напомним, соцсеть Facebook в течение последних 10 лет предоставила доступ к данным пользователей как минимум 60 компаниям, занимающимся производством смартфонов. Среди них - Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung.