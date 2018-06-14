Илону Маску разрешили строить туннель в Чикаго

Из аэропорта в центр города можно будет доехать за 12 минут

В Чикаго аэропорт О'Хара свяжут с центром города скоростной транзитной линией. Для ее создания мэрия выбрала компанию Илона Маска.

Об этом заявил мэр Чикаго Рам Эмануэль, пишет The Verge.

Поездка из аэропорта должна занять примерно 12 минут на новых электропоездах в подземном туннеле.

Весь проект компания Маска будет финансировать сама. После запуска линии Маск будет получать все доходы от транзитных сборов и рекламы. Источники сообщают, что весь проект должен стоить менее $1 миллиарда.

"Если вы посмотрите на историю Чикаго ... каждый раз, когда мы были новатором в области транспорта, мы захватили будущее", - сказал мэр.

Каждое транспортное средство будет перевозить до 16 пассажиров, а также их багаж, и будет отходить от О'Хара и от блока 37 в центре Чикаго. В итоге сервис должен стоить меньше, чем текущие услуги такси и проката авто.

Напомним, ранее Илон Маск заявлял, что поездка на подземном поезде в Лос-Анджелесе будет стоить 1 доллар.