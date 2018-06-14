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Главная » Стиль жизни » Технологии » NASA потеряло связь с марсоходом Opportunity из-за пылевой бури
NASA потеряло связь с марсоходом Opportunity из-за пылевой бури
Фото: NASA/JPL-Caltech

NASA потеряло связь с марсоходом Opportunity из-за пылевой бури

Масштабная пылевая буря на Марсе привела к тому, что Opportunity отключил практически все системы, в том числе и связь

14.06.18 156
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Марсоход Opportunity умолк. 12 июня инженеры NASA предприняли попытку связаться с ним, но она оказалась безуспешной. Предполагается, что заряд его батарей опустился до столь низкой отметки, что пришлось отключить практически все системы, кроме часов. Из-за мощной пылевой бури, понижающей прозрачность марсианской атмосферы, марсоход днями не получал достаточно солнечной энергии для зарядки батарей.

Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Opportunity будет находиться в спящем режиме, пока не сработает "будильник", активирующий борткомпьютер. Он измерит уровень заряда, и если его по-прежнему будет не хватать, вновь погрузит марсоход в "сон". В NASA полагают, что из-за огромного количества пыли, батареи не удастся подзарядить, по меньшей мере, в течение нескольких дней.

Тем временем буря достигла грандиозного масштаба. Она покрывает уже более 41 миллиона квадратных километров. Это примерно треть площади поверхности всей планеты. По размерам она лишь немногим уступает общей площади Северной и Южной Америки. На фото ниже можно увидеть, как ухудшалась видимость солнца для Opportunity за время усиления бури.

Она бушует на Марсе с начала текущего месяца. Ранее NASA остановило все научные операции Opportunity ради экономии энергии. Однако связь продолжала работать. В последний раз специалисты агентства устанавливали контакт с марсоходом 10 июня. Тогда заряда на это еще хватало.

В 2007-м году Opportunity уже переживал бурю. Тогда связь с аппаратом отсутствовала в течение нескольких дней.

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