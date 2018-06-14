Ученые заявили о трехкратном росте скорости таяния ледников Антарктиды

С 1992 года Антарктида потеряла 2,7 триллиона тонн льда, а уровень моря поднялся на восемь миллиметров.

К такому выводу пришли ученые из Лидского университет, проведя исследования динамики таяния льда в Антарктиде за последние 25 лет, передает N+1.

В ходе исследования ученые использовали 24 различных набора спутниковых данных трех типов: высотометрии, гравиметрии и баланса массы.

Собрав все эти данные, ученым удалось провести статистический анализ изменения объема льда, скорости его таяния и уровня моря как для всего континента, так и для отдельных его частей: восточной и западной частей ледяного щита, а также, например, для Антарктического полуострова и нескольких конкретных ледников.

За 25 лет в Антарктиде растаяло 2720 ± 1390 миллиардов тонн льда. Этот объем соответствует повышению среднего уровня мирового океана на 7,6 ± 3,9 миллиметра. Таким образом, средняя скорость таяния за последние пять лет увеличилась до 219 ± 43 миллиарда в год, то есть более чем в три раза по сравнению с предыдущим периодом.

"Практически весь объем растаявшего льда пришелся на западную Антарктику. До 2012 года этот процесс компенсировался ростом объема льда в восточной Антарктиде, то за последние пять лет и в этой части материка тоже началось быстрое таяние (28 ± 30 миллиардов тонн в год)", - говорится в материале.

Сообщается, что в западной Антарктиде средняя скорость таяния выросла с 53 ± 29 до 159 ± 26 миллиардов тонн в год, на Антарктическом полуострове - с 7 ± 13 до 33 ± 16 миллиардов тонн в год.

Такой значительный рост скорости таяния вызван, в первую очередь, влиянием океанских течений, которые приносят более теплые потоки воды и ускоряют таяние шельфового льда. Поэтому самыми быстротающими участками на континенте оказались два шельфовых ледника - Пайн-Айленд и ледник Туэйтса", - считают ученые.

Напомним, ранее в NASA сообщили, что громадный айсберг, который когда-либо отрывался от шельфового ледника Антарктиды, вскоре полностью исчезнет.