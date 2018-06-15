Запись голоса Стивена Хокинга отправят в космос

Голос покойного физика-теоретика Стивена Хокинга будет отправлен в космос, сообщает ВВС.

Запись будет отправлена к ближайшей черной дыре после церемонии захоронения праха Хокинга, которая состоится 15 июня в Вестминстерском аббатстве.

Слова ученого будут сопровождаться музыкой, написанной композитором Вангелисом.

"Музыка, выбранная для сопровождения голоса Хокинга, является символическим и прекрасным жестом, который создает связь между присутствием нашего отца на планете, его желанием побывать в космосе и его мысленным исследованием Вселенной", - рассказала дочь ученого Люси.

Сигнал будет передан в сторону ближайшей черной дыры 1A 0620-00. "Это послание мира и надежды, о единстве и потребности для нас жить в гармонии на нашей планете", - добавила она.

Прах ученого будет захоронен рядом с могилами сэра Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина.

Напомним, Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1963 году у него был диагностирован боковой амиотрофический склероз. Еще спустя 22 года, после воспаления легких, ученый перенес трахеостомию, вследствие чего потерял способность говорить и стал пользоваться синтезатором речи. Однако физическое состояние не помешало Хокингу стать одним из наиболее известных физиков-теоретиков современности.