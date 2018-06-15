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Главная » Стиль жизни » Технологии » Биробиджанская газета выграла суд из-за слова "пипец"

Биробиджанская газета выграла суд из-за слова "пипец"

Биробиджанская газета выграла суд из-за слова "пипец"
Фото с сайта online.ua

Поводом послужил видеоролик

15.06.18 53
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Суд Еврейской автономной области отклонил административный иск территориального отдела Роскомнадзора к интернет-газете "Набат", обвиненной в использовании в своем материале фразы "Это пипец".

В декабре 2017 года издание опубликовало статью о драке между двумя предпринимателями в Биробиджане, поводом к которой послужил разлив канализационных вод во дворе местного спорткомплекса «Союз».

В материале был опубликован видеоролик с места потопа, за кадром которого очевидец восклицает: "Это пипец!" (сейчас этого ролика в материале нет).

Местное представительство Роскомнадзора посчитало фразу нецензурной и подало в суд на главного редактора газеты Владимира Сахаровского, обвиняя его по части 3 статьи 13.21 КоАП (изготовление продукции СМИ, содержащей нецензурную брань).

Суд назначил фоноскопическую и фонолингвистическую экспертизы слова "пипец", которую более двух месяцев проводили сотрудники Экспертно-криминалистического центра УМВД России по Хабаровскому краю. В итоге эксперты признали, что слово, произнесенное в видеоролике, "является эвфемизмом, а не обсценным".

"Из словаря установлено следующее значение слова „пипец“: „конец, печальный итог“, — говорится в заключении экспертизы.

Напомним, в России заблокировали IP-адреса Facebook, Twitter и Яндекс.

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