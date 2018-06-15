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Долой мигрень. Как бороться с мучительной головной болью без лекарств
Фото пользователя geralt на Pixabay

Долой мигрень. Как бороться с мучительной головной болью без лекарств

Бороться с мигренями можно не только медикаментами, но и при помощи поведенческой терапии. Однако многие пациенты игнорируют такую возможность. Исследователь из Медицинского центра Langone при Университете Нью-Йорка Мия Минен поведала сайту Live Science, почему так происходит и действительно ли можно победить мигрень без лекарств

15.06.18 607
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Лишь около половины пациентов с мигренью, получающих направление на поведенческую терапию, делают следующий шаг и записываются на первый прием к соответствующим специалистам. Такие данные приводятся в исследовании Минен и ее коллег из Langone, опубликованном в журнале Pain Medicine.

Когнитивно-поведенческая терапия, метод биологической обратной связи и релаксация могут увеличить количество дней без головной боли на 50% без лекарств

Подобную нерешительность большинство пациентов мотивируют отсутствием времени. В графике, заполненном семейными и рабочими обязанностями, они просто не могут находить окна, чтобы еженедельно посещать сеансы поведенческой терапии. Среди популярных причин для отказа называются также стоимость и объем усилий, необходимый для получения компенсации от страховых компаний. И конечно, пациенты испытывают сомнения по поводу того, работает ли поведенческая терапия.

Минен, которая в Медицинском центре Langone руководит исследованиями головной боли и выступает ведущим автором новой научной работы, готова развеять скептицизм пациентов. По ее словам, есть достоверные научные доказательства, подтверждающие безопасность, экономическую эффективность и продолжительность воздействия поведенческого лечения. Речь идет о когнитивно-поведенческой терапии, методе биологической обратной связи и практиках релаксации.

Исследования показывают, что обращение к подобным техникам может увеличить количество дней без головной боли на 50% и без применения лекарств.

Как работают методы поведенческой терапии?

Специалисты клиники Мэйо – крупного медицинского и исследовательского центра, расположенного в США – уверяют, что когнитивно-поведенческая терапия учит людей, как мысли и поведение могут влиять на их восприятие боли.

Практики релаксации облегчают стресс, который может вызвать мигрень. Они включают в себя глубокие дыхательные упражнения, медитацию и прогрессирующую мышечную релаксацию. Последняя представляет собой последовательное напряжение и ослабление групп мышц, обычно выполняемое от пальцев ног до головы.

Биологическая обратная связь — это метод, при котором к человеку подсоединяют электронные датчики, контролирующие биологические функции, например, температуру кожи или частоту сердцебиения. Получение обратной связи от организма помогает научиться, как путем расслабления некоторых мускулов и подобных упражнений уменьшить боль.

Безопасные нелекарственные методы борьбы с мигренью могут стать альтернативой опиоидам

Минен считает, что распространение безопасных нелекарственных методов лечения среди людей, страдающих мигренью, имеет большое значение. Ведь они могут стать альтернативой опиоидам. Еще во время прошлых исследований Минен с коллегами обнаружили, что каждый пятый пациент центра лечения головной боли принимал их. Большая часть этих людей страдала от мигрени.

Специалист центра Langone также отметила, многие пациенты принимают профилактические препараты от мигрени, но их долгосрочные побочные эффекты неизвестны. Ведь многие из них применяются относительно недавно. По данным Mayo Clinic, в качестве профилактических препаратов, среди прочего, используются бета-блокаторы и даже ботокс.

У поведенческих методов лечения нет отрицательных побочных эффектов, как у лекарств от мигрени. К ним можно прибегать даже во время беременности, подчеркивает Минен. Именно поэтому она со своими коллегами задалась вопросом: почему же люди, страдающие от изнурительных головных болей, не пользуются ими.

Как часто пациенты решаются на поведенческое лечение?

Исследователи опросили 230 пациентов с мигренями, посещавших клинику головной боли. После встречи со специалистом около 30% пациентов получали направление на лечение методами поведенческой терапии. По данным исследования, на первый прием к терапевту, обучающему поведению при мигрени, записывались только 57% из этих пациентов. При этом было установлено, что люди, имевшие опыт лечения у подобных специалистов в прошлом, с большей охотой следовали направлению.

Минен считает, что это обусловлено большей информированностью. Такие пациенты лучше понимали, что представляет собой поведенческая терапия, имели меньше предрассудков в ее отношении и были лучше осведомлены о том, как стресс или ненормальный режим сна, могут влиять на мигрень.

Исследование ученых из Медицинского центра Langone имело свои ограничения. В нем отслеживался лишь сам факт записи на первый прием.  Исследователи не проверяли, приходил ли пациент на него и делал ли повторные визиты. Кроме того, опрос проводился только в одном медицинском учреждении Нью-Йорка.

По материалам Live Science

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