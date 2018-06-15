Создан сайт, который считает украинских заробитчан

В Украине запустили ресурс, на котором можно увидеть подсчет украинцев, которые выезжают для заработка заграницу, в онлайн-режиме, сообщает 112-Украина.

В соответствии с сайтом ukrainianpeopleleaks.com с 20 марта на заработки за границу выехали 246 тысяч украинцев.

"Нам государственная пограничная миграционная служба дала стабильную цифру, сколько наших людей находится за границей, по их данным, а фактически работают. Это 3 миллиона 200 тысяч человек. Дело в том, что миграция наша, она очень неоднородна. Огромная масса людей выезжает на временную работу, сезонную работу. И, уехав на два-три месяца, потом они возвращаются. Едут другие. И такой круговорот, если взять массу людей, которая задействована в миграции, то их достаточно большое количество. Но постоянно за границей находятся 3 миллиона 200 тысяч человек", - прокомментировал цифры сайта министр социальной политики Андрея Рева.

По словам министра иностранных дел Павла Климкина, ежемесячно Украину оставляет более чем 100 000 украинцев.