Нэсси будет жить. Почему наука не сможет убить веру в Лох-несское чудовище

Даже изучение ДНК всех живых существ в озере Лох-Несс не сможет убедить истинно верующих в знаменитое чудовище. Философ из Университета Южной Каролины Артурс Логинс рассказывал сайту Popular Science, почему науке не по силам разрушить некоторые убеждения

Возможно, вы слышали забавную новость: международная группа исследователей планирует с помощью современных ДНК-тестов раз и навсегда выяснить, существует ли Лох-несское чудовище.

Но вне зависимости от того, какие результаты принесет данное исследование, они вряд ли как-нибудь повлияют на умы тех, кто верит в существование Несси. Однако усилия этих ученых не напрасны. Более того, данное событие может рассказать нечто важное о том, как люди воспринимают знания и науку в целом.

Игнорирование дискомфортных доказательств

По словам геномика Нила Геммелла, возглавляющего международную исследовательскую группу в Шотландии, он жаждет "продемонстрировать научный процесс". Исследователи планирует собрать и идентифицировать свободно плавающую ДНК существ, живущих в водах озера Лох-Несс. Но независимо от того, что они найдут, Геммелл уверен, что результаты тестирования вряд ли покажутся убедительными абсолютно всем.

Давно существующая теория социальной психологии объясняет, почему. Согласно теории когнитивного диссонанса, впервые предложенной Леоном Фестингером в 1950-х годах, люди стремятся избегать внутреннего дискомфорта, который возникает, когда их убеждения, восприятие или поведение вступают в конфликт друг с другом или с новой информацией.

Другими словами, делать нечто противоречащее вашим ценностям или глубоким убеждениям, отнюдь не приятно. Чтобы справиться с таким дискомфортом, люди иногда пытаются рационализировать свои убеждения и поведение.

В своем классическом исследовании Фестингер и его коллеги изучили небольшой культ конца света в Чикаго, члены которого ожидали, что от надвигающегося массового разрушения Земли их спасут НЛО. Когда пророчество не сбылось, они не отвергли свои верования. Вместо этого, они решили, что Бог Земли изменил свои планы и больше не хочет уничтожать планету.

Члены секты настолько уверовали в спасительные НЛО, что не смогли отказаться от своих убеждений, даже увидев их ложность. Вместо этого они предпочли уменьшить свой внутренний когнитивный диссонанс.

Верящие в Лох-несское чудовище предпочтут искать ошибки или некомпетентность ученых, чем примут доказательства, что оно не существует

Истово верящие в существование Лох-несского чудовища могут быть точно такими же, как апологеты конца света. Для них отказ от любимой теории может оказаться слишком сложным решением. Тем не менее, они весьма чувствительны к любым доказательствам, противоречащим их убеждениям, поскольку они создают ощущение когнитивного дискомфорта. Естественной реакцией, направленной на преодоление этого ощущения, будет попытка объяснить научные доказательства. А значит, верящие не примут невозможность найти ДНК Несси в озере Лох-Несс. Вместо этого они попробуют найти объяснение. Например, предположат, что ученые не брали образцы из правильной области или не знали, как идентифицировать эту неизвестную ДНК.

Когнитивный диссонанс может также дать объяснение для других связанных с наукой конспирологических теорий, таких как плоская Земля, отрицание изменения климата и т. д. Теория помогает понять, почему кто-то называет сообщения авторитетных медиа-источников «фальшивыми новостями»». Если чьи-то глубоко укоренившиеся убеждения не соответствуют тому, что говорят СМИ, то легче справиться с дискомфортом, сомневаясь в источнике новой информации, а не пересматривая собственные убеждения.

Философия познания

Если психология может подсказать, почему поклонники лох-несского чудовища придерживаются своих верований, то философия может объяснить, что не так с этими убеждениями.

Ошибка тут в неявном допущении, что для доказательства утверждения, нужно отбросить все возможные альтернативы, а не все правдоподобные. Разумеется, ученые не исключали и не могут исключить способом дедукции все мыслимые возможности. Мало что можно доказать, если для этого нужно продемонстрировать, что у вашей теории нет никаких возможных альтернатив. Может быть, лох-несское чудовище — инопланетянин, чья биологическая структура не включает ДНК.

Поэтому проблема не в том, что верящие в существование лох-несского чудовища или те, кто отрицает изменение климата, мыслят небрежно. Скорее, они мыслят слишком взыскательно, по крайней мере, в отношении некоторых избранных утверждений. Они принимают слишком высокие стандарты для того, что считается доказательством, и для того, что необходимо для подтверждения заявления.

Философы давно знают, что высокие стандарты знания и рациональной веры ведут к скептицизму. Французский философ XVII века Рене Декарт предположил, что только "очень ясные и отчетливые" представления должны служить маркерами знания. Так что, если только некое особое внутреннее чувство может гарантировать знание, и мы можем ошибаться в этом чувстве, что же мы можем знать?

Эту цепочку рассуждений довел до крайности в современной философии Питер Ангер. Он утверждал, что знание требует уверенности; а поскольку мы на самом деле мало в чем уверены, если вообще в чем-либо, мы знаем мало, если вообще что-либо.

Один из способов противостоять скептику — просто не вовлекаться в попытки доказать существование чего-то сомнительного. Лучший подход может заключаться в том, чтобы начать с базовых знаний. Предположить, что мы знаем какие-то вещи и можем построить на этом дальнейшие выводы.

Основанный на знаниях подход, который действует именно таким образом, недавно приобрел популярность в эпистемологии — философской теории познания. Британский философ Тимоти Уильямсон и другие предположили, что доказательства, рациональность, убеждения, утверждения, когнитивные аспекты действия и т. д. можно пояснить в терминах знания.

Эта идея отличается от подхода, популярного в XX веке, что знания — это достоверное обоснованное убеждение. Ведь множество контрпримеров показывают, что человек может иметь достоверное обоснованное убеждение без знания.

Скажем, вы смотрите на свои швейцарские часы, и они показывают 11:40. На основании этого вы полагаете, что сейчас 11:40. Однако, вы не заметили, что ваши супернадежные часы остановились ровно 12 часов назад. И по невероятному совпадению, сейчас, когда вы посмотрели на часы, на самом деле 11:40. В этом случае у вас есть достоверное и обоснованное убеждение. Однако это не знание, что сейчас 11:40 — это просто чистое совпадение, что 11:40 оказалось правдой.

Знания и скептик

Анализа ДНК из озера Лох-Несс может оказаться недостаточно, чтобы переубедить тех, кто твердо верит в существование чудовища. Психология позволяет объяснить почему. Уроки из философии предполагают, что такой тип исследования не даст достаточно убедительного доказательства для конспирологов и скептиков.

Однако отрицание со стороны кучки истово верующих не умаляет ценности подобных научных исследований. Прежде всего, ожидается, что данное изыскание даст гораздо более точное знание о разнообразии форм жизни в Лох-Нессе, чем до него. Наука отлично себя проявляет не в непосредственном споре со скептиками, а просто предоставляя новые знания и доказательства. Наука может быть успешной, не занимаясь исключением всех возможностей и убеждением каждого.

По материалам Popular Science