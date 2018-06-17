Школьник из Украины нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев

За это ему дали золотую медаль на Олимпиаде гениев в США

Валентин Фречка, ученик одной из украинских школ, который нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев, получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.

Как передает Голос Америки, на олимпиаде в этом году было более 1300 участников.

Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек.

Двое коллег Фречки заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.

На участие в Олимпиаде подавалось более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

Отметим, Олимпиада гениев (GENIUS Olympiad) проводится среди учащихся средних школ и направлена ​​на решение экологических проблем благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

Напомним, в 2019 году жеребьевки для поступления в первый класс собираются автоматизировать.