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Главная » Стиль жизни » Технологии » Школьник из Украины нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев

Школьник из Украины нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев

Школьник из Украины нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев
Валентин Фречка

За это ему дали золотую медаль на Олимпиаде гениев в США

17.06.18 311
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Валентин Фречка, ученик одной из украинских школ, который нашел способ изготавливать бумагу с опавших листьев, получил золото на международной Олимпиаде гениев в США.

Как передает Голос Америки, на олимпиаде в этом году было более 1300 участников.

Команда Украины от Малой академии наук состояла из пяти человек.

Двое коллег Фречки заняли четвертые места и еще двое получили бронзу. Самого Валентина пригласили на международную выставку в Южной Корее.

На участие в Олимпиаде подавалось более полутора тысяч проектов, а принято меньше половины.

Отметим, Олимпиада гениев (GENIUS Olympiad) проводится среди учащихся средних школ и направлена ​​на решение экологических проблем благодаря фундаментальной науке, искусству, творческому письму, инженерии, дизайна и развития бизнеса.

Напомним, в 2019 году жеребьевки для поступления в первый класс собираются автоматизировать.

 
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