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Главная » Стиль жизни » Технологии » На Церере нашли в несколько раз больше органики, чем ожидали

На Церере нашли в несколько раз больше органики, чем ожидали

На Церере нашли в несколько раз больше органики, чем ожидали
Фото: Популярная механика

Но утверждать о наличие следов жизни еще рано

18.06.18 26
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На карликовой планете Церере обнаружилось в несколько раз больше органики, чем ученые предполагали ранее.

Об этом сообщает Naked-science.

Впервые органические молекулы и богатые запасы водяного льда были обнаружены в 2015 году на основе данных, полученных миссией Dawn, изучавшей Цереру.

Большая часть органики на планете сконцентрирована на относительно небольших участках в ее Северном полушарии.

Теперь же ученые предложили новый способ учета органики на планете. В исследовании, опубликованном в Geophysical Research Letters, предлагается вместо использования земной органики сравнить показания спектрометра с поверхности Цереры с метеоритом.

“Мы считаем, что примерно 40-50 процентов спектрального сигнала, наблюдаемого на Церере, объясняется органикой. Это большое отличие по сравнению с 10 процентами, о которых сообщалось на основе земных органических соединений”, - прокомментировала новые результаты сотрудник Юго-западного исследовательского института в Техасе Ханна Каплан.

Ученые уточняют, что делать выводы о следах жизни на планете рано. Например, на множестве астероидов и комет также есть органические соединения, но они не способны поддерживать жизнь. 

Напомним, американские астрономы с помощью телескопа "Хаббл" получили снимки карликовой галактики IC 4870 c нитями голубого газа в центре. Галактика IC 4870 располагается в созвездии Павлина на расстоянии 28 миллионов световых лет от Земли.

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