Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Японские ученые нашли свидетельства наличия воды под поверхностью Луны
Японские ученые нашли свидетельства наличия воды под поверхностью Луны
Фото: NASA, Tohoku University

Японские ученые нашли свидетельства наличия воды под поверхностью Луны

Японские исследователи обнаружили в лунном метеорите моганит – минерал, для формирования которого необходима вода

18.06.18 308
300

Ученые из Университета Тохоку (Япония) укрепили убеждение человечества в том, что на Луне имеется вода в твердом состоянии. Они изучили 13 образцов лунных метеоритов, и в составе одного из них был обнаружен моганит. Данный минерал образуется на Земле при испарении щелочной воды, содержащей диоксид кремния (SiO2), под высоким давлением. По словам Масахиро Каямы, возглавлявшего исследование лунных метеоритов, наличие данного минерала предполагает наличие "водной активности на Луне".

Об этом сообщает сайт Astrobiology Magazine

Моганит впервые удается обнаружить в лунных породах. По словам ученых, метеорит, должно быть, прибыл из лунного региона под названием Procellarum KREEP Terrane, находящегося под сильным солнечным излучением. Рабочая теория Каямы гласит, что под поверхностью Луны могут находиться запасы воды в форме льда, защищенной от воздействия солнечных лучей.

Ранее ученые находили свидетельства наличия водяного льда, сконцентрированного на полюсах спутника. Там солнечные лучи падают под слишком острым углом, образуя холодные "карманы". Однако это первая находка, подтверждающая теорию, что водяной лед может находиться под поверхностью Луны на более низких широтах.

По оценкам японских ученых, содержание воды в недрах спутника может достигать 0,6% его массы. Это значит, что будущим исследователям Луны будет проще получить доступ к этому ценному ресурсу. Кроме того, это повышает шансы на то, что со временем Луна примет человеческое поселение.

3
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
На Церере нашли в несколько раз больше органики, чем ожидалиЗапись голоса Стивена Хокинга отправят в космосNASA потеряло связь с марсоходом Opportunity из-за пылевой бури
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 2971
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57307
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4485
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10190
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20326
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 9853
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 15813
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 16951
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10113
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7388
  1. Россия должна убраться из Украины, - Госдеп 4415 / 5180
  2. 300 голых велосипедистов проехались по улицам Брюсселя 2924 / 3226
  3. "Волшебного кролика" в Китае впервые сняли на видео 2048 / 2127
  4. В аэропорту Киева бунтуют пассажиры 2011 / 2271
  5. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1535 / 1755
  6. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1387 / 1628
  7. Аласания объяснил, почему Интер показывает Чемпионат мира в РФ 1323 / 3507
  8. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 1215 / 4188
  9. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1213 / 1298
  10. Украинцам запретили свободное использование зарплатных карт 1191 / 34308
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 34 / 577
  2. Россия должна убраться из Украины, - Госдеп 22 / 5180
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 11 / 2971
  4. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1298
  5. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6 / 4485
  6. Порошенко готовит законопроект о защите прав ЛГБТ - Ребекка Хармс 5 / 312
  7. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 5 / 4188
  8. "Волшебного кролика" в Китае впервые сняли на видео 4 / 2127
  9. В Раде хотят запретить публичное проявление любых видов сексуальной ориентации 4 / 944
  10. В центре Киева машина провалилась под асфальт 3 / 984
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.