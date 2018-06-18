Японские ученые нашли свидетельства наличия воды под поверхностью Луны

Ученые из Университета Тохоку (Япония) укрепили убеждение человечества в том, что на Луне имеется вода в твердом состоянии. Они изучили 13 образцов лунных метеоритов, и в составе одного из них был обнаружен моганит. Данный минерал образуется на Земле при испарении щелочной воды, содержащей диоксид кремния (SiO2), под высоким давлением. По словам Масахиро Каямы, возглавлявшего исследование лунных метеоритов, наличие данного минерала предполагает наличие "водной активности на Луне".

Об этом сообщает сайт Astrobiology Magazine

Моганит впервые удается обнаружить в лунных породах. По словам ученых, метеорит, должно быть, прибыл из лунного региона под названием Procellarum KREEP Terrane, находящегося под сильным солнечным излучением. Рабочая теория Каямы гласит, что под поверхностью Луны могут находиться запасы воды в форме льда, защищенной от воздействия солнечных лучей.

Ранее ученые находили свидетельства наличия водяного льда, сконцентрированного на полюсах спутника. Там солнечные лучи падают под слишком острым углом, образуя холодные "карманы". Однако это первая находка, подтверждающая теорию, что водяной лед может находиться под поверхностью Луны на более низких широтах.

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По оценкам японских ученых, содержание воды в недрах спутника может достигать 0,6% его массы. Это значит, что будущим исследователям Луны будет проще получить доступ к этому ценному ресурсу. Кроме того, это повышает шансы на то, что со временем Луна примет человеческое поселение.