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Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни

Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни
Марс / Фото: geographyblog.eu
18.06.18 811
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Исследователи из Университета Джона Хопкинса в США объяснили причину формирования геологической структуры Medusae Fossae на Марсе, происхождение которой "ранее было непонятным".

Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на научное издание Journal of Geophysical Research: Planets.

По мнению ученых, формация появилась в результате "катастрофических извержений вулканов, которые стали причиной появления водоемов и, возможно, жизни на Красной планете".

"Формация Medusae Fossae представляет собой массивное геологическое образование, сложенное из мягких эродированных пород, расположенное рядом с экватором планеты и протянувшееся на восемь тысяч километров. Часть формации имеет гладкий и волнистый рельеф, однако в некоторых областях находятся долины и хребты. Согласно радиолокационным данным, Medusae Fossae содержит пористые породы (например, вулканический пепел), а также ледниковые отложения, количество которых сравнимо с южной полярной шапкой Марса", - говорится в материале.

В ходе исследования ученые проанализировали гравиметрические данные со спутников. При гравиметрии измеряется поле силы тяжести, что позволило определить плотность пород формации.

 

Оказалось, что они на две трети столь же плотные, как остальная часть коры. Это объясняется необычайной пористостью отложений, что указывает на их взрывное вулканическое происхождение.

"Таким образом, было продемонстрировано, что формация образовалась более трех миллиардов лет назад во время катастрофических вулканических извержений. Пепел, выбрасываемый в атмосферу, осаждался на поверхности, собираясь у подножия возвышенностей. Со временем он отвердевал, становясь частью формации, и половина пород разрушилась в результате эрозии, что создало разнообразные элементы рельефа", - говорится в материале.

Medusae Fossae в 100 раз массивнее, чем самое крупное из подобных образований на Земле, что делает его самым большим отложением, сформировавшимся в результате взрывной вулканической активности, из известных в Солнечной системе.

По мнению исследователей, в результате извержений в атмосферу Марса было выброшено "огромное количество воды", достаточное для появления глобального покрова толщиной около девяти сантиметров. Парниковые газы согрели поверхности Красной планеты, сделав ее пригодной для существования жидких водоемов и примитивных форм жизни.

Напомним, сельскохозяйственная компания из Дании Groen Agro Control решила подготовить овощи, которые можно выращивать на Марсе.

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