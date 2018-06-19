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Главная » Стиль жизни » Технологии » Илон Маск обнаружил саботажника в рядах Tesla
Илон Маск обнаружил саботажника в рядах Tesla
Фото пользователя Maurizio Pesce на Flickr

Илон Маск обнаружил саботажника в рядах Tesla

Глава Tesla Илон Маск объявил об уличении сотрудника, ответственного за "обширный и вредоносный саботаж" деятельности компании

19.06.18 80
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Внутри Tesla разыгралась шпионская драма. Главе компании Илону Маску удалось обнаружить саботажника, проникшего в ее ряды. Уведомление об этом содержалось в электронном письме, разосланном всем сотрудникам. В нем говорится, что уличенный работник ответственен за "обширный и вредоносный саботаж" деятельности компании.

С текстом письма ознакомились журналисты CNBC.

Вредитель вносил изменения в код операционной системы, управляющей производственным процессом Tesla, и передавал значительное количество важных данных третьим сторонам. Получатели информации идентифицированы не были.

"Весь масштаб его деятельности пока не определен, но то, в чем он успел сознаться к настоящему времени, выглядит весьма скверно, - сообщил Маск в письме сотрудникам. – Он заявил, что решился на это после того, как не получил повышения, которого хотел".

Глава Tesla заверил персонал, что в ближайшее время будет проведено тщательное расследование инцидента. Он отметил, что существует "длинный список организаций", которые хотят гибели автопроизводителя. Среди них некоторые игроки с Уолл-Стрит, нефтяные компании и производители автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе.

Вслед за письмом о саботажнике Маск разослал и еще одно сообщение. В нем говорилось о случае небольшого пожара на производственной линии, произошедшего в минувшие выходные. В результате инцидента никто не пострадал, но конвейер пришлось остановить на несколько часов.

В настоящее время Tesla движется к важной производственной отметке. Компания поставила цель выпускать по 5000 электромобилей Model 3 в неделю. Согласно прежним сообщениям, пока объем еженедельного производства составляет порядка 3500 экземпляров.

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