На карте можно увидеть, где находилась та или иная страна во времена динозавров

Организация Dinosaur Picture и проект Paleomap совместно с инженером и бывшим сотрудником Google Яном Вебстером разработали интерактивную карту Земли.

С помощью этой программы можно узнать, что происходило с планетой Земля и ее структурами от 750 миллионов лет назад и до наших дней, сообщает Platforma.

На карте также можно узнать, где находилась та или другая страна (город) во времена динозавров. Кроме того, можно проследить, как появлялись и двигались континенты.

В программе можно выбрать количество лет, на которые можно "вернуться" в прошлое, геолокацию и событие - например, "первая многоклеточная жизнь" или "первые цветы".

Также ресурс рассказывает о том, что происходило в тот или другой период времени с Землей и ее тектоническими структурами.

Киев на карте земли 750 млн лет назад / Скриншот с сайта dinosaurpictures.org

Напомним, компания Google добилась успехов в проекте Medical Brain, который позволяет предсказать вероятность смерти пациента. Проект основан на нейросетях, которые изучают тысячи показателей здоровья и прочие факторы.