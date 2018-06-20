В Китае исследователи из Лестерского и Оксфордского университетов, а также Университета Юньнань обнаружили окаменелые останки представителей рода канцеллоидов, которые обитали на Земле 540 миллионов лет назад.

Об этом сообщает Naked Science.

Отмечается, что окаменелости отнесли к новому виду Allonnia nuda, они дают представление о том, как выглядели древние животные.

"В длину существа достигали 50 сантиметров и обладали редкими крохотными шипами, разросшимися вдоль трубчатого тела. По мнению исследователей, представители этого вида демонстрируют закономерности развития, которые связывают их с современным типом водных многоклеточных животных - губками", - говорится в материале.

"Останки канцеллоидов описали еще 100 лет назад, но никто не знал, в какую часть древа эволюции их поместить. Мы утверждаем, что механизм роста связывает их с губками, что поднимает старую гипотезу. Нельзя сказать, что "дело закрыто", но мы надеемся, что результаты нашей работы вдохновят на новые исследования, посвященные древним животным", - заявил один из авторов исследования Том Харви.

Фото: Derek Siveter / Tom Harvey / Peiyun Cong

Напомним, в Британии на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном обнаружено античное захоронение, в котором покоились два мужчины с пробитыми черепами и ампутированными ниже колена ногами.