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Главная » Стиль жизни » Технологии » Не доварили. Шведские археологи нашли древнейшие ингредиенты местного пива
Не доварили. Шведские археологи нашли древнейшие ингредиенты местного пива
Фото пользователя rawpixel на Pixabay, Lund University

Не доварили. Шведские археологи нашли древнейшие ингредиенты местного пива

Шведским археологам удалось найти доказательства того, что знакомство с пивом на территории их страны произошло еще в Железном веке

21.06.18 341
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В ходе раскопок поселения на юге Швеции исследователи из Лундского университета наткнулись на любопытную находку. Возле печей, расположенных в отдельном районе поселения, был найден карбонизированный солод. Это свидетельство того, что здесь было налажено весьма масштабное производство пива. По словам археолога Микаэля Ларссона, находка датируется примерно 400-600 годами нашей эры. То есть является древнейшим доказательством пивоварения в Швеции.

Об этом сообщает ScienceDaily.

"Мы часто находим зерна злаковых культур на местах раскопок, но очень редко по ним можно понять, как они обрабатывались. Пророщенные зерна ячменя, которые мы нашли возле  низкотемпературных печей, свидетельствуют, что их использовали для пивоварения", - говорит Ларссон.

Археологам давно известно, что пиво являлось важным продуктом в древних культурах по всему миру. Исторические документы позволили узнать, например, что пиво производилось в Месопотамии еще в 4-м тысячелетии до нашей эры. Ранее письменные источники указывали на то, что пивоварение возникло в странах Северной Европы лишь в средневековье. Теперь шведы получили основания утверждать, что их предки были знакомы с пивом гораздо раньше.

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