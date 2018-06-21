Песчаная буря на Марсе охватила всю планету

Марсоход Opportunity, который попал в эпицентр бури, все еще не выходит на связь

В NASA официально классифицировали песчаную бурю, которая бушует на Марсе, как глобальную.

Об этом говорится на сайте космического агентства.

Сообщается, что марсоход Opportunity, который попал в эпицентр бури, все еще не выходит на связь.

Тем временем, количество пыли в кратере Гейла, где находится ровер Curiosity, продолжает увеличиваться.

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Исследователи отмечают, что продолжают наблюдать за поведением марсохода, ожидая, что он выйдет из спящего режима для того, чтобы проверить возможность подзарядки батареи.

Вместе с тем, ученые не ожидают, что ровер сможет выйти на связь до того момента, пока небо над ним не начнет проясняться.

Напомним, эту песчаную бурю можно сравнить с аналогичным событием, случившемся на Марсе в 1977 году, однако она не настолько сильна, как буря 2007 года, которую Opportunity удалось пережить.