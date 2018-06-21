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Главная » Стиль жизни » Технологии » Песчаная буря на Марсе охватила всю планету

Песчаная буря на Марсе охватила всю планету

Песчаная буря на Марсе охватила всю планету
Марс / Фото: geographyblog.eu

Марсоход Opportunity, который попал в эпицентр бури, все еще не выходит на связь

21.06.18 777
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В NASA официально классифицировали песчаную бурю, которая бушует на Марсе, как глобальную.

Об этом говорится на сайте космического агентства.

Сообщается, что марсоход Opportunity, который попал в эпицентр бури, все еще не выходит на связь.

Тем временем, количество пыли в кратере Гейла, где находится ровер Curiosity, продолжает увеличиваться.

Исследователи отмечают, что продолжают наблюдать за поведением марсохода, ожидая, что он выйдет из спящего режима для того, чтобы проверить возможность подзарядки батареи.

Вместе с тем, ученые не ожидают, что ровер сможет выйти на связь до того момента, пока небо над ним не начнет проясняться.

Напомним, эту песчаную бурю можно сравнить с аналогичным событием, случившемся на Марсе в 1977 году, однако она не настолько сильна, как буря 2007 года, которую Opportunity удалось пережить.

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