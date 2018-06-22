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Главная » Стиль жизни » Технологии » Ты ужасный человек. Илон Маск перешел на личности с саботажником, вредившим Tesla
Ты ужасный человек. Илон Маск перешел на личности с саботажником, вредившим Tesla
Фото пользователя Steve Jurvetson на Flickr

Ты ужасный человек. Илон Маск перешел на личности с саботажником, вредившим Tesla

В СМИ просочилась переписка Илона Маска и бывшего сотрудника Tesla, который обвиняется в саботировании работы компании

22.06.18 287
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Вокруг истории с саботажем, имевшим место в компании Tesla, разгорается скандал. Автопроизводитель обвинил во вредоносной деятельности технолога Мартина Триппа и подал против него судебный иск. Дальше события стали приобретать крутой поворот. Сперва некий приятель Триппа позвонил в Tesla и сообщил о намерении прийти на завод компании в Неваде и устроить стрельбу. А теперь в СМИ просочилась переписка Илона Маска с саботажником, преисполненная взаимных обвинений.

Текст переписки опубликовал сайт Washington Post.

В своем письме глава Tesla обвинил бывшего сотрудника в нарушении слова, а также указал на то, что он "подставил своих же коллег". В свою защиту Трипп обвинил Маска во лжи инвесторам и всему миру, а также указал на его недобросовестное отношение к качеству автомобилей.

"Вывод на дороги автомобилей, которые испытывают проблемы с безопасностью, делает тебя ужасным человеком", - написал Трипп.

"Тебе должно быть стыдно за то, что ты подставил других людей. Это ты ужасный человек", - ответил Маск.

Глава Tesla указывает на то, что для осуществления своей деятельности Трипп установил программу взлома в компьютеры трех различных коллег. С ее помощью он смог получить конфиденциальную информацию. В частности, технолог копировал фото и видео производственных систем Tesla и другие промышленные тайны. Об этом говорится в судебном иске компании против Триппа. В нем также сообщается, что бывший работник передавал ложную информацию в СМИ.

Сам Мартин считает себя человеком, нажавшим на тревожную кнопку. Он утверждает, что поделился с прессой информацией лишь после того, как заметил вызывающие опасение процессы. В частности, технолог обнаружил, что в производстве Model 3 используются батареи, прошедшие через повреждение и ремонт. Трипп утверждает, что располагает документами, способными доказать это.

Что касается приятеля Мартина, совершившего звонок с угрозами, то пока он не предпринимал попыток исполнить обещание. После этого сообщения компания обратилась в офис шерифа округа Стори, где располагается ее фабрика. По заявлению стражей порядка, быстрое расследование "не выявило правдоподобной угрозы".

Саботажник в Tesla был обнаружен в минувшие выходные. О его деятельности рассказал Илон Маск в своем письме, разосланном всем сотрудникам компании.

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