Девушка с амбициями. Как украинский чат-бот по регистрации торговых марок завоевывает мир

Созданный в Киеве чат-бот регистрирует через мессенджер Facebook торговые марки в Украине и за ее пределами. Насколько эффективен виртуальный юрист, и как далеко простираются его амбиции, выяснил Фокус

Теории и фантазии о роботах, захватывающих мир, существуют уже много лет. И мы даже не заметили, как они стали становиться реальностью. Правда, происходит это отнюдь не в мрачном стиле "Терминатора". Захватчики скорее облегчают наши жизни и не признают государственных границ. Наглядным примером является PatentBot – украинский чат-бот по регистрации торговых марок.

Не он, а она

Робот представляет собой плод совместных трудов патентно-правовой фирмы Prima Veritas, юркомпании Juscutum и lexnet.io. Он появился в июле 2017-го и изначально оперировал только в мессенджере Facebook, но в мае текущего года была запущена веб-версия.

Он бесплатно проверяет в открытых базах, свободно ли название ТМ и уточняет нужные классы товаров и услуг. После этого пользователь может оформить заявку на регистрацию – процесс займет порядка 7 минут – и далее отслеживать ее статус. Прямо в мессенджере Facebook клиент оплачивает официальные и юридически сборы. Полная стоимость оформления по одному классу составляет 1808 грн.

Впрочем, возможности PatentBot небезграничны. При регистрации торговой марки в Украине пользователи могут отдельно заказать глубокий анализ, который обойдется в дополнительную 1000 гривен. На этом этапе к поиску схожих марок и написанию рекомендаций подключатся юристы-люди.

Регистрация ТМ в Украине – процесс небыстрый. В целом он может занимать 2 года. И все же в патентном праве крайне важна оперативность. Как поясняет глава компании Prima Veritas Наталья Владимирова, права получает тот, "кто первый добежит до "Укрпатента". Бот решает задачи быстро, что и делает его интересным для предпринимателей.

Кстати, на самом деле робот вовсе не он, а она. Владимирова послужила прототипом, и создатели называют PatentBot "девочкой".

Ценный сотрудник

"Я бы физически не могла сделать то, что сделала наша девочка", — улыбается Владимирова.

За те 5 лет, что она руководит Prima Veritas, через фирму прошло 5 тысяч человек. Чат-бот собрал 8,5 тысяч уникальных пользователей всего за девять месяцев. Кроме того, в настоящее время на его счету более 20 тысяч проверенных торговых марок. PatentBot "забрал" часть клиентов у ее фирмы, признается Владимирова. Стоимость его услуг в два-три раза ниже.

PatentBot ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. В настоящее время большинство запросов к нему поступает именно от отечественных предпринимателей. Однако он нацелен на глобальный рынок, и его создатели уже предприняли ряд шагов, чтобы расширить географию деятельности.

Космополит и полиглот

С декабря минувшего года бот регистрирует марки в США, а с апреля еще и в ЕС. На глобальном рынке уже есть компании, которые регистрируют ТМ почти во всех странах мира. Именно их Владимирова считает основными конкурентами PatentBot. Но, как и на локальном рынке Украины, бот выигрывает по цене. Сегодня он регистрирует марку в США за $390, а в ЕС — за 1090 евро.

PatentBot уже знает, украинский, русский и английский языки, а вскоре освоит арабский

Единственное ограничение для этих регионов — заказать глубокий анализ пользователь не может. Наталья планирует со временем привлечь к работе патентных поверенных в Штатах, и подключить данную услугу. В Европе осуществить это не получится: число стран слишком велико.

Следующей целью PatentBot является Китай. Недавно он привлек инвестиции в гонконгском бизнес-акселераторе. Сумма сделки не разглашается, но, по словам Натальи, средств будет достаточно для выхода на рынок Поднебесной. Она отмечает, что регистрировать здесь ТМ стоит даже тем компаниям, у которых нет экспортных планов на эту страну. Достаточно, чтобы бренд добился успеха, и появилась вероятность, что его начнут подделывать.

Ну, а чтобы работать за рубежом PatentBot нужно знание языков. В настоящее время он понимает украинский, русский и английский, который даже установлен по умолчанию в мессенджере Facebook, и на сайте. К концу года он должен овладеть еще 6-ю языками, в том числи и арабским.

"Мы хотим, чтобы бот говорил на разных языках, и предприниматели со всего мира получили возможность легко выходить на самые большие рынки — ЕС, США и Китая. В последнем, например, ежегодно регистрируется 5 млн ТМ", — говорит Владимирова.

Робот уже может похвастаться успехами на международной арене. В январе 2018-го года он получил награду Golden Kitty Awards в номинации Bot of the Year от американского сервиса поиска стартапов ProductHunt. Кроме того, весной нынешнего года проект был оценен в $750 тыс.

Владимирова обещает в этом году существенно расширить умения бота — научить его регистрировать авторские права на блокчейне. А в 2020-ом, уверена она, бот дорастет и до регистрации патентов. С прицелом на будущее и было придумано год назад имя "девочки".