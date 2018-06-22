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Фото Первый в мире отель-экзоскелет открывается в Макао

<span class="label red">Фото</span> Первый в мире отель-экзоскелет открывается в Макао
Фото: hotelmanagement.net

В гостиницу было инвестировано около $1,1 млрд

22.06.18 120
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Строительство первого в мире отеля-экзоскелета "свободной формы" Morpheus по одному из последних проектов известного ирано-британского дизайнера Захи Хадид завершилось в Макао (Китай).

Как сообщает hotelmanagement.net, в гостиницу было инвестировано около $1,1 млрд. 

Футуристический дизайн отеля спроектирован с учетом ураганов, наводнений и землетрясений, а также жаркого субтропического климата.

Архитектурный экзоскелет состоит из двух башен высотой 160 м, 2,5 тыс. элементов и 1,2 тыс. соединений, выполненных преимущественно из алюминия и стекла повышенной прочности. 

В самом Morpheus предусмотрено 770 номеров разного уровня и комфорта, торговый центр, конференц-залы, игорные помещения класса VIP, люксовые пункты питания и бассейн на крыше. Отель является частью курортного комплекса City of Dreams, включающего в себя более 1,4 тыс. номеров, 200 магазинов, два театральных зала и одно из крупнейших в мире казино.

Напомним, в Швеции появится отель с лыжным спуском на крыше.

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