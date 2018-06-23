Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Стиль жизни » Технологии » Шведы помогут сократить энергозатраты с помощью соли

Шведы помогут сократить энергозатраты с помощью соли

Шведы помогут сократить энергозатраты с помощью соли
Фото Strana-Sovetov

Новая технология сэкономить на обогреве и охлаждении

23.06.18 71
900

В ходе эксперимента проекта SunCool были созданы батарейки нового типа, которые собирают энергию солнечных батарей в кристаллы соли.

Об этом сообщает Европульс.

В результате, подобная технология позволила на 90% сократить расход энергии на отопление и кондиционирование кофейни.

Запасать энергию солнца в кристаллах соли придумала шведская компания SaltX.

Как говорят разработчики технологии, обыкновенные литиевые батарейки и аккумуляторы неэффективны при запасании энергии из возобновляемых источников, если речь идет о больших объемах – тех, которые нужны для отопления и охлаждения помещений.

SaltX уже получила первый большой заказ на батарейки – из Ганы, где их будут использовать в домах, не подключенных к электросети.

Напомним, киевляне задолжали за электроэнергию почти миллиард гривен.

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Киевляне задолжали за электроэнергию почти миллиард гривенВ Украине увеличилось производство электроэнергииВ Киеве планово отключат горячую воду
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3572
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57694
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5118
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6510
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21206
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11099
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1659
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17769
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3431
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7977
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 5911 / 7686
  2. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 3147 / 3296
  3. Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты 2134 / 2580
  4. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 1935 / 3302
  5. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 1906 / 8233
  6. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 1562 / 1604
  7. В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян 1550 / 1765
  8. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 1199 / 1432
  9. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 1140 / 1261
  10. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 1106 / 1369
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 54 / 7686
  2. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 1604
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3572
  4. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 5 / 1261
  5. Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию 4 / 917
  6. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 4 / 1432
  7. Пять тысяч марсианских рассветов. Чего достиг Opportunity за 15 лет на Красной планете 3 / 1002
  8. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 3 / 4947
  9. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 3 / 3302
  10. Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович 3 / 1071
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.