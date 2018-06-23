Шведы помогут сократить энергозатраты с помощью соли

В ходе эксперимента проекта SunCool были созданы батарейки нового типа, которые собирают энергию солнечных батарей в кристаллы соли.
Об этом сообщает Европульс.
В результате, подобная технология позволила на 90% сократить расход энергии на отопление и кондиционирование кофейни.
Запасать энергию солнца в кристаллах соли придумала шведская компания SaltX.
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Как говорят разработчики технологии, обыкновенные литиевые батарейки и аккумуляторы неэффективны при запасании энергии из возобновляемых источников, если речь идет о больших объемах – тех, которые нужны для отопления и охлаждения помещений.
SaltX уже получила первый большой заказ на батарейки – из Ганы, где их будут использовать в домах, не подключенных к электросети.
Напомним, киевляне задолжали за электроэнергию почти миллиард гривен.