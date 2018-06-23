Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты100 українських брендів
Главная » Стиль жизни » Технологии » Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью
Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью
Фото пользователя ambermb на Pixabay

Без паники. Четыре научных метода борьбы с тревожностью

Вас что-то тревожит? Вы пробовали почти все, чтобы преодолеть это чувство, но оно раз за разом возвращается, да еще и с удвоенной силой? Эксперт из Кембриджского университета Оливия Ремес поведала The Conversation, как противостоять этим парализующим ощущениям

23.06.18 1416
900

Тревожность проявляется разными способами: страхом, неспособностью сосредоточиться на работе, проблемами со сном, раздражительностью. Это затрудняет общение с другими людьми и вселяет в вас чувство постоянного осуждения.

Она может проявиться внезапно как паническая атака, когда резкие приступы тревоги заставляют вас чувствовать, будто сейчас вы заработаете сердечный приступ. Или присутствовать постоянно, как при общем тревожном расстройстве, когда смутное и всепроникающее беспокойство поглощает вас, заставляя с ужасом смотреть в будущее.

Большинство людей периодически испытывают подобные ощущения. Но если беспокойство начинает мешать вашей жизни, сну, способности создавать отношения или производительности в работе или учебе, возможно у вас тревожное расстройство. Исследования показывают, что если его не лечить, оно может привести к депрессии, ранней смерти и даже самоубийству. А лекарства  от тревожности редко работают в долгосрочной перспективе.

Однако наука знает, как помочь. Вот несколько приемов, выявленных в ходе исследований в Кембриджском университете.

Начните "делать плохо"

Вам сложно даются решения и начинания? Один из способов преодолеть нерешительность – "сделать дело плохо". Это хорошо работает, поскольку помогает ускорить процесс принятия решений и немедленно перейти к действиям. В противном случае можно часами рассуждать, как или что именно нужно сделать. Уже только это может быть трудоемким и напряженным процессом.

Люди часто хотят сделать что-то "идеально" или дождаться "идеального момента", прежде чем решиться на действие. Однако есть вероятность, что это повлечет за собой продолжительную задержку или даже отказ от начинания, а также вызовет стресс и тревогу.

Вместо этого, почему бы не начать "делать плохо" и не беспокоиться о том, что в итоге получится? Это не только упростит, но и ускорит работу. Возможно, вы даже обнаружите, что результат не так уж и плох. А если и нет, то у вас всегда есть возможность внести улучшения позднее.

Если стремиться сделать дело то идеально, то в итоге можно вообще не приступить к нему

Принятие принципа "сделать плохо" позволит перестать чересчур беспокоиться о результатах. То, что неважно сделано сегодня, может быть усовершенствовано завтра.

Простите себя и "отложите тревоги"

Вы особенно критично относитесь к себе и к своим ошибкам? Представьте, если бы у вас был друг, который постоянно бы указывал на все, что не так с вами и вашей жизнью. Вероятно, вы бы захотели немедленно избавиться от него.

Но люди с тревожностью поступают сами с собой именно так. И делают это настолько часто, что даже не осознают. Они просто не добры к себе.

Поэтому, возможно, пришло время изменить это и начать прощать себя за ошибки. Если вы оказались в неловком положении, не занимайтесь самокритикой. Осознайте, что подвержены импульсу обвинить себя, а затем отбросьте негативные мысли и перенаправьте свое внимание обратно на то, чем занимались до этого.

Другая эффективная стратегия — "отложите тревогу". Если что-то пошло не так, вы считаете, что напортачили, и понимаете, что ситуация заслуживает беспокойства, просто не делайте этого немедленно. Отложите свое беспокойство: выделите 10 минут в день, в течение которых можно предаться ему.

Если вы сделаете так, то в последствии тревожная ситуация не покажется такой уж тревожной. На самом деле наши суждения распадаются быстро, если мы не питаем их энергией.

Выберите своей целью помощь другим

Стоит задуматься о том, сколько времени в день вы уделяете мыслям о другом человеке. Независимо от того, как много мы работаем или сколько денег зарабатываем, мы не можем быть по-настоящему счастливы, если не знаем, что кто-то нуждается в нас и зависит от наших действий или любви.

Речь не идет о потребности в похвале. Просто, когда мы делаем что-нибудь для других, то смещаем акцент (в том числе с наших тревог и беспокойства) с самих себя. Начинаем задумываться, как можем повлиять на чужую жизнь.

Знание, что вы нужны кому-то, помогает легче переносить самые тяжелые времена. Оно дает понимание, "зачем" жить и возможности одолеть почти любое "как".

Что поможет сыграть важную роль в чужой жизни? Это может быть нечто очевидное, как уход за ребенком или пожилым родителем, а также волонтерство. Даже если люди никогда не поймут, что вы сделали для них, это не имеет значения, потому что вы будете знать. И это позволит осознать уникальность и важность своей жизни.

По материалам The Conversation

9
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
К 2030 году в мире безхозного пластикового мусора станет на 111 млн тонн больше, - ученыеВ Китае обнаружили останки существа, которое жило на Земле 540 миллионов лет назадМощные ураганы на Венере влияют на вращение планеты, - ученые
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3602
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57722
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5165
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 6605
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21266
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11174
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 1740
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17836
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3454
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8038
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 7778 / 9639
  2. Шведский фестиваль закрыли навсегда из-за изнасилований 4071 / 4136
  3. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 2935 / 3033
  4. Подключив самолеты к интернету можно сэкономить миллиарды, - эксперты 2317 / 2794
  5. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 2109 / 3477
  6. После разговора с Порошенко Путин созвал Совет Безопасности России 2005 / 8355
  7. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 1904 / 1948
  8. В китайской гробнице найдены останки неизвестного науке вида обезьян 1646 / 1852
  9. Чартер до Барселоны экстренно сел в Одессе 1579 / 1817
  10. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 1386 / 1632
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 67 / 9639
  2. Начало войны. Почему Сталин проиграл Гитлеру 10 / 1948
  3. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 6 / 3602
  4. Сегодня в Киеве на Пейзажной аллее выступит Борис Гребенщиков 6 / 1354
  5. Путин на колеснице висит в тульской библиотеке 6 / 1632
  6. Окопная фантастика. Когда украинская армия пополнится боевыми роботами 5 / 1502
  7. Филарет на 99% уверен, что Украинская церковь получит автокефалию 4 / 945
  8. Под Киевом взорвалась АЗС: водитель забыл вытянуть заправочный пистолет 3 / 5350
  9. Дети ЛГБТ. Как живётся в семьях геев и лесбиянок 3 / 3477
  10. Отмечать 22 июня неуместно и опасно, - Вятрович 3 / 1088
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.