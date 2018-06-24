Вулканы-убийцы. 7 самых страшных извержений, известных человечеству

Всего за месяц мир потрясли извержения вулканов на Гавайях и в Гватемале. История нашей планеты знает великое множество подобных катастроф. Фокус рассказывает о самых страшных из них

Тоба, Индонезия

75 тыс. лет до н. э.

Вулкан Тоба расположен в центральной части остова Суматра. Кальдера этого вулкана самая крупная в мире (1775 кв. км). Сейчас в ней находится абсолютно мирное озеро глубиной 505 м.

Свою разрушительную силу неприметная гора показала несколько десятков тысяч лет назад, вызвав изменение климата на всей планете. То извержение считается одним из самых мощных на Земле. Из-за выброшенного пепла настала вулканическая (ее еще называют ядерной) зима, которая длилась несколько лет. В первые годы после взрыва температура воздуха на планете снизилась на 1–5 °C. Некоторые вулканологи считают, что к третьему году эта разница составила 15 °C. В современных Китае, на Индостане и Среднем Востоке значительно похолодало, многие виды растений и животных вымерли. Мельчайшие пепельные частицы ученые обнаружили на расстоянии около 7 тыс. км от Тобы – на территории африканского озера Ньяса.

Последствия. Ранее считалось, что похолодание привело к уменьшению численности населения Земли, после чего в живых осталось всего 2-3 тыс. человек. Однако недавние исследования международной команды археологов в ЮАР показывают, что популяция Homo sapiens не падала. Археологи обнаружили большое поселение людей, которое пережило извержение и последовавшее за ним глобальное похолодание. Они активно возделывали землю и занимались ремеслами.

Санторин, Греция

1600 год до н. э.

Извержение вулкана Санторин, расположенного на острове Тира в Эгейском море, также называют Минойским извержением. Во время катастрофы он извергнул колоссальное количество пепла и пемзы. Даже огромный вулканический конус не выдержал собственного веса и рухнул. Показатель эксплозивности извержения, отражающий количество выброшенного вещества, достигал 7 баллов. Облако пепла разошлось на тысячу километров.

Последствия. Катаклизм уничтожил столицу древних критян. Начавшееся землетрясение предупредило местных жителей о надвигающейся опасности и они, погрузившись на суда, ушли в море. Вулканический пепел уничтожил все сельскохозяйственные угодья. Извержение вулкана и вызванные им землетрясения и цунами послужили причиной гибели Минойской цивилизации на острове Крит. Сегодня остатки этой некогда процветающей общины погребены под толстым одеялом из пемзы. Считается, что эти события позднее легли в основу мифа об ушедшей под воду Атлантиде.

Тамбора, Индонезия

1815 год

Катастрофа началась с небольших взрывов, произошедших в кратере вулкана на острове Сумбава. Грохоту не придали большого значения, решив, что это отголоски кораблекрушения. Через день территорию в радиусе 600 км от вулкана засыпало небольшим слоем золы, а взрывы стали более интенсивными. Еще через несколько дней вулкан начал бросаться огромными раскаленными валунами. И это было только начало. Огненный вихрь, который образовался на вершине горы, за несколько минут уничтожил все здания в ближайшей к вулкану деревне Сагар. Поднялся смерч, который вырывал с корнем деревья и сносил на своем пути людей и животных. Буйство стихии продолжилось цунами, ударившим по побережью соседних островов.

Последствия. Извержение полностью уничтожило уникальную культуру Тамбора, о которой только-только начали узнавать европейцы. Почти 10 тыс. человек оказались погребенными под трехметровым слоем золы и пыли. В радиусе 650 км от вулкана на три дня наступила ночь, так как потоки пепла и дыма закрыли солнце. Катастрофа имела не только локальные, но и глобальные последствия. Из-за пыли, которая замедлила индийские муссоны, в Индии началась засуха, повлекшая за собой эпидемию холеры. Болезнь распространилась по всей Азии, от нее пострадали сотни тысяч человек. В Европе и на юго-западе Китая резко похолодало, из-за чего случился неурожай. Всего от извержения вулкана Тамбора и его последствий погибло около 92 тыс. человек.

Кракатау, Индонезия

1883 год

Небольшой остров с одноименным вулканом расположен межу Явой и Суматрой. В августе 1883 года здесь разыгралось мощнейшее извержение – по оценкам геологов, его сила примерно в 10 тыс. раз превышала силу взрыва, уничтожившего Хиросиму. Считается, что это оно сопровождалось самым громким звуком, который когда-либо слышало человечество.

Сперва остров потрясла серия мощных взрывов, после одного из которых в воздух на 80 км вверх взметнулся вулканический пепел, а близлежащие территории накрыло 18 куб. км обломков породы и пепла. Ударные волны 7 раз облетели Землю и создали 36-метровое цунами.

Последствия. Извержение разрушило большую часть острова и мгновенно унесло жизни 36 тысяч человек на Яве и Суматре. По некоторым оценкам, общее число жертв превысило 120 тыс. человек. Если бы Кракатау был населенным, то это цифра была бы гораздо больше. Извержение на 5 лет снизило среднюю температуру на планете на 1,5°C. Даже год спустя на другом берегу океана, в Африке, прибой выбрасывал скелеты людей со следами пемзы и лавы.

Мон-Пеле, Мартиника, Франция

1902 год

Активность вулкана наблюдалась на Мартинике еще за 150 лет до трагедии, так что местные жители успели привыкнуть к толчкам и подземному гулу. Однако этим дело не ограничилось. Верхушка горы взорвалась в апреле 1902 года, после чего активность вулкана быстро прекратилась, а жители ближнего города Сен-Пьер продолжили жить обычной жизнью.

Вулкан вновь напомнил о себе 8 мая, когда над городом раздался еще один взрыв. Внезапно потемнело от дыма и пепла. Внутри кратера образовалась подвижная смесь из газов и кусков твердого раскаленного материала. Черная туча скатилась со склона со скоростью 150 км/ч и смела город с лица земли.

Последствия. В легендарных Помпеях погибли примерно 16 тыс. жителей, при взрыве Кракатау — 36 тыс. На Мартинике же буквально заживо сгорели более 40 тыс. жителей города Сен-Пьер. Все они скончались за 3 минуты от ядовитых горячих газов. Деревья вырвало с корнем, стены, расположенные поперек движения тучи, разрушило до основания. Жгучая пепельная туча рассеялась так же быстро, как появилась.

Невадо-дель-Руис, Колумбия

1985 год

Ученые предупреждали власти о первых признаках активности Невадо-дель-Руис за год до трагедии. Они активно пытались донести мысль о том, что вулкан находится на грани извержения, поэтому близлежащие города находятся под угрозой. Однако их предупреждения проигнорировали.

В ноябре 1985-го вулкан начал извергать пирокластические массы, состоящие из обломков горных пород, смешанных с вулканическими газами, и пепел, которые полетели на города Армеро и Чинчине. Из-за него также сошло 4 лавины, одна из которых имела 5-метровую толщину.

Последствия. Результатом катастрофы стало уничтожение двух колумбийских городов. В течение нескольких минут он привел к гибели 23-х из более чем 28-и тысяч жителей Армеро. В Чинчине погибло 1,8 тыс. человек. Спасатели прибыли в Армеро на следующий день. Весь город был усеян обломками домов, упавшими деревьями и обезображенными человеческими телами. Из серой грязи, достигавшей в некоторых местах глубины 4,6 метра, торчали остатки строений, а крики выживших были слышны по всему городу. Спасательные работы велись в течение недели. После извержения выжившие столкнулись с эпидемией сыпного тифа и желтой лихорадки, многие умерли в больницах от инфекций.

Эйяфьятлайокудль, Исландия

2010 год

Этот вулкан оказался не таким разрушительным и смертоносным, как все предыдущие. В марте 2010 года из его кратера в атмосферу поднялся столб пыли высотой более 10 км, который потом превратился в огромное облако. Направление ветра поспособствовало тому, что облако двинулось на Европу.

Последствия. Мировую известность вулкану принесло трудно выговариваемое название и полный паралич всех авиаперелетов в этой части земного шара. Воздушное сообщение закрыло большинство стран Европы, поскольку частицы пепла в воздухе представляли серьезную угрозу для работы двигателей самолетов. В общей сложности было отменено 63 тыс. рейсов, а потери авиационной отрасли составили $2 млрд.