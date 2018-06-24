До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет

Международная группа исследователей представила оптимистичный и пессимистичный сценарии будущего Антарктиды. Что именно ждет Белый континент и весь мир, разобралась журналистка Popular Science Кэт Эшнер

Влияние человека на окружающую среду ведет к бесчисленным переменам на нашей планете. Каждый день приносит нам новости о вымирании очередного вида или климатической угрозе, и если вы не ученый, то может быть сложно понять, к чему все это приведет. Междисциплинарная группа исследователей из разных стран объединилась, чтобы попытаться изменить это. И помочь людям лучше представить будущее Антарктиды и всего мира.

В их новой статье, опубликованной в журнале Nature, изложены два возможных варианта будущего континента. В одном из них он переживает кардинальные перемены. Антропогенное изменение климата оказывает огромное, практически неконтролируемое воздействие. Второй выглядит более оптимистичным. Климат все же подвержен переменам, но состояние Антарктиды куда лучше, и это оказывает благотворное влияние на весь мир.

За последние 25 лет антарктический ледяной покров истощился на 3 триллиона тонн

В настоящее время Белый континент — одно из самых отдаленных и жестко регулируемых мест на Земле. Такому положению вещей мы обязаны договору об Антарктике, подписанному еще в конце 1950-х. Он включает мораторий на разведку природных ресурсов, а также строгий контроль за туризмом и даже научными исследованиями.

Такие меры просто необходимы. Как отмечают авторы исследования, Антарктида и окружающие ее воды оказывают "сильнейшее влияние" на уровень моря, климат Земли и океанические экосистемы.

"Изменения в этом регионе будут иметь широкомасштабные последствия для Земли и для человечества", — пишут они, отмечая, что за последние 25 лет антарктический ледяной покров истощился на 3 триллиона тонн.

Мрачная картина

Пессимистичный сценарий гласит, что в 2070 воздух в Антарктиде нагрелся на 3˚С в связи с высокой концентрацией парниковых газов в атмосфере. Ветры стали сильнее, что изменило течения, а таянье льдов достигло таких темпов, что на некоторых участках его вовсе не осталось. Несколько шельфовых ледников рухнуло, антарктические ледяные покровы истощились. Из-за этого уровень моря стал подниматься почти на 2,5 см в год. В долгосрочной перспективе счет пойдет на десятки сантиметров. Повышение уровня моря на 60 см будет обходиться в 1 триллион долларов ежегодно в связи с затоплением прибрежных городов.

Жесткие правила, оберегающие Антарктиду, были смягчены. Население планеты перевалило за 10 миллиардов человек, что способствовало усиленной эксплуатации минеральных ресурсов и рыбных запасов. Различные виды животных и морских обитателей стараются справиться с беспрецедентным повышением кислотности океанских вод (кислотность растет из-за повышения концентрации углекислого газа) и переменами в географии Антарктики. Вдобавок они испытывают беспрецедентное человеческое вмешательство из-за усиления потока туристов и эксплуатации ресурсов.

Сокращение ущерба

В более оптимистичном сценарии глобальное потепление осталось ниже целевого показателя в 2˚С, установленного в Парижском соглашении. Антарктида стала областью международного сотрудничества, важной частью плана по борьбе с климатическими изменениями и "естественным заповедником мира и науки".

Даже в хорошем сценарии Антарктида не защищена от негативных изменений

Однако ситуация не совсем радужная. Сложившиеся перемены побудили страны предпринять дальнейшие действия по сокращению выбросов. Антарктида и ее окрестности выглядят примерно так же, как и сегодня. Регулирование помогло закрыть озоновую дыру над ней, помогая стабилизировать уровень парниковых газов. Однако количество льда все же уменьшилось, а некоторые шельфовые ледники были утрачены.

В этом видении люди во всем мире черпают выгоду из Антарктиды. Новые соединения, найденные в местных растениях, используются в медицине и промышленности. Негостеприимный регион по-прежнему остается местом важных научных исследований, ведущих к новым открытиям. Он также помогает разрабатывать новые методики производства и хранения энергии из возобновляемых источников.

Пища для размышлений

Это лишь два возможных варианта будущего. Точно спрогнозировать, что произойдет в ближайшие 50 лет, скорее всего, невозможно. Однако обе представленные картины позволят исследователям, политикам и общественности лучше оценить перспективы.

Именно в этом заключалась цель, которую авторы статьи поставили себе четыре года назад, когда собрались вместе. Они стремились представить будущее, исходя из научных обоснований. По словам одного из авторов статьи Мартина Зиберта, ученые тщательно обсуждали различные перемены в Антарктике и в итоге "начали задаваться вопросом, куда ведут все эти изменения". Он и его коллеги надеются, что данное исследование принесет пользу обществу.

"Мы хотим, чтобы люди опирались на него в своих обсуждениях", - говорит Зиберт.

В научном сообществе работа была воспринята положительно. По словам гляциолога из Вашингтонского университета Ти Джей Фаджа, она " действительно затрагивает серьезные вопросы, связанные с Антарктидой". Он подчеркивает, что изложенные сценарии основаны на веских доказательствах, а авторы исследования "не славятся излишним азартом или склонностью впадать в крайности".

Учитывая многогранность и глобальное влияние Антарктиды, возможные угрозы для нее заслуживают пристального внимания. Посмотрим, что произойдет в следующие 50 лет.

По материалам Popular Science