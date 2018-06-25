Не водой единой. Ученые выбирают новые признаки существования внеземной жизни

Астрономы из Гарвардского университета утверждают, что молибден и фосфор могут указывать на возможность существования внеземной жизни, как и вода

Когда речь заходит о поиске свидетельств того, что на другой планете может существовать жизнь, астрономы, как правило, ориентируются на воду. Однако ученые из Гарвардского университета, отмечают: "… есть и другие элементы, необходимые для существования жизни в привычном нам виде".

Об этом сообщает Live Science.

К примеру, на Земле важными элементами для наличия жизни в океанах являются азот и фосфор. Азот необходим для формирования белков, а кроме того оба элемента являются ключевыми составляющими ДНК и РНК. Существуют исследования, предполагающие, что повышенное содержание фосфора в океанах примерно 635-800 миллионов лет назад даже способствовал эволюции организмов на Земле.

С точки зрения поиска данных элементов интерес представляют спутники Юпитера и Сатурна – Европа и Энцелад соответственно.

"Предполагается что подо льдами на Европе и Энецеладе может существовать вода в жидкой форме, и NASA и ESA планируют направить к ним миссии, вроде Europa Clipper", - говорит астроном из Гарварда Ави Леб.

В то же время среда на обоих спутниках может быть неблагоприятной для фосфора. Слишком высокая щелочность воды, которая предположительно имеет место на Энцеладе, или гидротермальная активность, как на Европе, способна "полностью удалить фосфор из подповерхностных океанов в крайне короткий срок по меркам существования солнечной системы".

Помимо фосфора, исследователи из Гарварда предлагают обратить внимание на некоторые металлы. Например, на молибден, марганец и кобальт. Первый "влияет на синтез белков и метаболизм у многих организмов", отмечают ученые. Второй "играет важную роль в генерировании кислорода при фотосинтезе", а третий выполняет несколько функций в процессах метаболизма.

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Предложения гарвардцев уже вызвали реакции в научном сообществе. Так, астрофизик Адам Франк из Рочестерского университета отметил, что за последние годы человечество узнало много нового о космосе. Следовательно, подчеркнул он, "важно сместить акценты в оценке обитаемости миров с одной лишь воды на конкретные элементы и химические соединения, которые могут быть важными для жизни". Если исследования иных планет будут демонстрировать небольшое содержание таких элементов, это может свидетельствовать о более низком потенциале для существования жизни в привычной нам форме.