Устройства "умного" дома стали оружием для домашних тиранов в США

Смарт-колонки, термостаты и дверные звонки призваны облегчать жизни, но некоторые находят им куда более зловещее применение

Технологии должны делать жизнь человека проще и лучше, но в плохих руках их предназначение может быть извращено. Некоторые домашние тираны используют камеры безопасности, термостаты, умные колонки и другие гаджеты "умного" дома для преследований и изнурения своих сожителей.

Об этом узнали журналисты The New York Times, проведя более 30 интервью с жертвами домашнего насилия, их адвокатами и служащими экстренных служб в США.

Хаотичные включения громкой музыки, внезапные перемены температурного режима в доме, включение и выключения света – подобные возможности "умного" дома используются для притеснения домочадцев. Ситуация усложняется тем, что во многих случаях жертвы не имеют полного представления о том, как работает данная техника и не способны пресечь злоупотребление ею без уничтожения аппаратной составляющей.

NYT отмечает, что жертвы также сталкиваются со сложностями правового характера. Не в каждом случае применение "умной" техники оказывается вне существующих законов. Производители устройств утверждают, что не получали сообщения о подобных злоупотреблениях своей продукцией и пока не готовы предложить решения, как избежать этого. На данный момент рабочим способом противодействия считается повышение осведомленности о работе "умной" техники.