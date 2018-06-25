Совсем не Египет. Астронавт NASA рассказала, с чем столкнутся космические туристы

Путешествие в космос будет не самой приятной поездкой для будущих туристов, предупреждает экс-астронавт NASA Анна Фишер

В борьбе за звание "путешествия всей жизни" немногое может тягаться с полетом в космос. Однако будущих туристов ожидает немало трудностей. Эта поездка – настоящее испытание для организма, всю серьезность которого осознают далеко не все. Как утверждает экс-астронавт NASA Анна Фишер, люди думают, что "можно просто сесть в ракету и просто полететь в космос". И это вызывает у нее опасения.

Своими впечатлениями о полете в космос, который состоялся в 1984 году, она поделилась с The Telegraph.

"Я помню, как мы были в шаттле, и испытывали перегрузку 3 g минимум пару минут, было сложно дышать, а потом двигатели резко отключились и мы очень быстро оказались в невесомости, –говорит Фишер. Я была чрезвычайно рада, что абсолютно ничего не ела на завтрак".

При адаптации к невесомости большинство астронавтов испытывают космическую болезнь. По симптомам она схожа с морской болезнью. Человек переживает снижение аппетита, головокружение, головную боль, тошноту.

"Мне повезло, что меня не стошнило, потому что если вы думаете, что это неприятно тут на земле, то в космосе это еще хуже", - признается Фишер.

Впрочем, космическая болезнь – не единственная "прелесть" космических полетов. Пребывание в условиях микрогравитации оказывает влияние на метаболизм, сердечный ритм, тонус мышц, зрение, плотность костей. По словам хирурга NASA Смита Джонсона, это состояние "затрагивает каждую систему в организме".

Кроме того, трудности подстерегают не только в космосе, но и по возвращении домой. На земле астронавтов ожидает период восстановления, который может продолжаться несколько недель.

Частные американские компании активно интересуются космическим туризмом. Так, SpaceX Илона Маска планировала отправить первых путешественников в недельную поездку к Луне уже в этом году. Однако ранее стало известно, что пока эти намеренья отложены на неопределенный срок. Blue Origin Джеффа Безоса собирается начать продажу билетов на космические полеты в следующем году.