Ученые обнаружили 6 случаев заболевания раком среди древних египтян

Исследования останков древних египтян, захороненных до 3000 лет назад, выявили признаки заболевания раком у шести усопших, в том числе и у маленького ребенка

Раковые заболевания давно сопровождают человечество. Группа археологов, работавшая в оазисе Дахла, нашла новые тому подтверждения. Они изучали останки более 1000 древних египтян, похороненных в этой местности. Максимальный возраст захоронений достигал 3000 лет. В ходе исследования им удалось обнаружить 6 случаев раковых заболеваний.

О своих открытиях ученые поведали в статье, опубликованной в специальном выпуске издания International Journal of Paleopathology, сообщает Live Science.

Среди шестерых почивших был маленький ребенок с лейкемией, а также мужчина, мумифицированный после смерти в возрасте около 50 лет, у которого обнаружились признаки рака прямой кишки. Следы заболеваний были найдены и в останках двух женщин и мужчины, которым на момент кончины было порядка 20-30 лет. Предполагается, что женщины страдали раком шейки матки, а мужчина – раком яичек.

Исследователи отмечают, что не существует каких-либо свидетельств того, что в Древнем Египте существовали методы борьбы с заболеваниями. Тогда люди просто не представляли, что представляет собой это заболевание, отмечает профессор Университета Западного Онтарио Эль Мольто, выступивший одним из авторов исследования.

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Известны и более ранние свидетельства наличия раковых заболеваний у наших предков. Так, в 2016-м на территории Южной Африки была найдена кость, обладатель которой жил порядка 1,6-1,8 миллиона лет назад. В ней ученые обнаружили признаки остеогенной саркомы.