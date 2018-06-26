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Главная » Стиль жизни » Технологии » Охрана, отмена. В Японии создана камера слежения, способная распознавать воров
Охрана, отмена. В Японии создана камера слежения, способная распознавать воров
Кадр из видео пользователя earth eyes на YouTube

Охрана, отмена. В Японии создана камера слежения, способная распознавать воров

Новая камера видеонаблюдения способна отличить магазинного вора от обычного покупателя по повадкам

26.06.18 22
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Промысел магазинных воров в Японии может сильно усложниться. Компания NTT East и стартап Earth Eyes разработали новую камеру слежения, которая может самостоятельно распознать подозрительного посетителя и уведомить об этом владельца. Идентификация воров происходит при помощи искусственного интеллекта. Новинка носит название AI Guardman.

Об этом сообщает The Verge.

Система анализирует видеопоток и следит, какие позы принимают посетители магазина. Если положение чьего-то тела будет классифицировано ею, как подозрительное, она отправит владельцу предупреждение на специальное приложение.

Камера видит сомнительную активность не только тогда, когда вор резким движением отправляет товар в сумку. Она также замечает, когда человек перебирает товары, дожидаясь, пока окружающие не потеряют его из виду.

Впрочем, в такой ситуации AI Guardman не всегда оказывается прав. Сами создатели камеры признают, что она может признать вора в нерешительном покупателе, который берет товар с полки, затем кладет обратно и снова берет. Сотрудники магазина, выставляющие продукцию на полку, также могут быть ошибочно уличены.

AI Guardman уже прошел первые полевые испытания. Создатели камеры утверждают, что в магазинах, где было установлено устройство, количество краж снизилось на 40%. В конце следующего месяца новинка поступит в продажу на местном рынке по цене, эквивалентной $2150. По планам NTT East, в ближайшие три года устройство должно появиться в 10 тысячах магазинов.

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