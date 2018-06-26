Vodafone и Lifecell расширят покрытие 4G

Операторы Lifecell и Vodafone объявили о расширении 4G-сети с помощью частоты в 1800 МГц с 1 июля.

Об этом сообщает ain.ua.

Так, в первый день доступ к скоростному мобильному интернету от Vodafone получат жители 50 населенных пунктов из 10 областей Украины.

Lifecell также запустит сеть 4G на частоте 1800 МГц. Начнут с городов от 1 млн человек и до конца года обещают начать работать в населенных пунктах, в которых живет до 10 000 человек.

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1800 МГц — самый популярный в мире диапазон под LTE, он служит основой для развертывания национальной 4G-cети. Эти частоты украинские операторы уже использовали под мобильную связь GSM, голосовой и мобильный трафик GPRS и EDGE.

Напомним, за первую неделю с момента запуска 4G сети ей воспользовались более 1 млн украинцев. 600 тыс. человек из них были абоненты Vodafone и около 400 тыс. – LIfecell.