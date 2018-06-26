Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря
<span class="label red">Фото</span> Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря
Фото пользователя NakNakNak на Pixabay, National Museum of Antiquities

Фото Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря

Трехмерная реконструкция головы Гая Юлия Цезаря показала, как прославленный римский лидер, вероятно, выглядел при жизни

26.06.18 1851
1200

Образ Гая Юлия Цезаря неоднократно бывал воплощен в скульптурах, произведениях живописи и кино. Однако голландские археологи Том Буйтендорп и Майя д’Оллоси захотели создать более реалистичный и живой облик императора. Результат их трудов был представлен в Лейденском музее, Нидерланды.

Об этом пишет IFLScience.

Для создания натуралистичной 3D-модели дуэт ученых использовал два древних мраморных бюста императора. Некоторые недостающие черты лица (нос и уши) были воссозданы при помощи римских монет. Затем Буйтендорп и д’Оллоси добавили штрихи, которые сложно передать в мраморе. Цезарь получил темно-карие глаза, седые волосы и залысины.

Реконструкция показала, что император обладал не самой привлекательной внешностью. У него была неестественно выпуклая и крупная голова. Почему она имела подобную форму, остается загадкой. По словам Буйтендорпа, в ходе консультации с врачом ему сообщили, что это может быть связано с тяжелыми родами.

Деформации черепа могут встречаться нередко. У новорожденных кости черепа не столь твердые, как у взрослых. Достаточно сильное давление может приводить к серьезным искажениям. Если оставить их без лечения, это может привести к необратимым переменам.

12
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Днепре нашли затопленную лодку XVI векаАрхеологи откопали в Египте древнеримскую баню и золотого ПтолемеяАрхеологи-аматоры нашли клад датского средневекового короля
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3922
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58017
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5499
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7345
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21747
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11883
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2306
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18277
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3620
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8403
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5622 / 9869
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 4017 / 4276
  3. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3652 / 4119
  4. Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500 1962 / 1995
  5. В Китае толпа зевак уговорила девушку совершить суицид 1954 / 2082
  6. Россия - в нокауте на чемпионате мира 1902 / 2160
  7. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1737 / 1958
  8. Москалькову не пустили в Лукьяновское СИЗО 1602 / 1834
  9. СБУ проверит Mercedes жены Гройсмана, - СМИ 1549 / 1636
  10. Зато умный. Реалистичная 3D-модель показала изъяны во внешности Юлия Цезаря 1488 / 1851
  1. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 19 / 4276
  2. У ворот Кремля. Как 400 лет назад Сагайдачный казаков на Москву водил 15 / 1517
  3. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 11 / 14728
  4. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 8 / 3922
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 6 / 9869
  6. Россия - в нокауте на чемпионате мира 5 / 2160
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 590
  8. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 284
  9. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 4 / 4585
  10. Страна ОЗ. Почему Украина может так и не стать настоящим государством 3 / 749
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.