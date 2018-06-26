Образ Гая Юлия Цезаря неоднократно бывал воплощен в скульптурах, произведениях живописи и кино. Однако голландские археологи Том Буйтендорп и Майя д’Оллоси захотели создать более реалистичный и живой облик императора. Результат их трудов был представлен в Лейденском музее, Нидерланды.

Об этом пишет IFLScience.

Для создания натуралистичной 3D-модели дуэт ученых использовал два древних мраморных бюста императора. Некоторые недостающие черты лица (нос и уши) были воссозданы при помощи римских монет. Затем Буйтендорп и д’Оллоси добавили штрихи, которые сложно передать в мраморе. Цезарь получил темно-карие глаза, седые волосы и залысины.

Реконструкция показала, что император обладал не самой привлекательной внешностью. У него была неестественно выпуклая и крупная голова. Почему она имела подобную форму, остается загадкой. По словам Буйтендорпа, в ходе консультации с врачом ему сообщили, что это может быть связано с тяжелыми родами.

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Деформации черепа могут встречаться нередко. У новорожденных кости черепа не столь твердые, как у взрослых. Достаточно сильное давление может приводить к серьезным искажениям. Если оставить их без лечения, это может привести к необратимым переменам.