Facebook отказалась от создания дрона для раздачи интернета

Несмотря на стремительное распространение интернета, сегодня около 4 миллиардов людей по всему миру не имеют к нему доступа. Facebook оказалась в числе компаний, стремящихся исправить это. В 2014-м она запустила проект Aquila, в рамках которого стремилась создать беспилотный летательный аппарат для раздачи интернета в регионах, где доступ к нему затруднен. Теперь компания решила отказаться свернуть работы над дроном.

Об этом говорится в официальном сообщении Facebook.

IT-гигант отмечает, что на время старта проекта Aquila, немногие компании занимались развитием аналогичных технологий. Однако теперь в процесс включились игроки аэрокосмического сектора, в свете чего Facebook и решила отказаться от создания собственного беспилотника, а также закрыть предприятие в Бриджуотере (Великобритания), где велись работы над ним.

В то же время компания продолжит работу над другой составляющей проекта – технологией раздачи интернета с высотных станций. Трудиться в этом направлении она будет совместно с партнерами, такими как Airbus.

Следует отметить, что путь Aquila не был гладок. В 2016-м в ходе первого полета дрон пробыл в воздухе около полутора часов, но разбился при совершении посадки.