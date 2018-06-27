Норвегия обвиняет Facebook и Google в манипуляциях сознанием пользователей

Норвежской совет по делам потребителей обвиняет компании Facebook и Google в ухищрениях, направленных на получение согласия пользователей на обработку личной информации.
Это перечит общему регламенту ЕС о защите данных, сообщает Интерфакс со ссылкой на западные СМИ.
"Эти компании манипулируют нами, чтобы мы предоставили свои личные данные", - цитирует издание представителя Совета Фина Мюрстада.
Компании демонстрируют "отсутствие уважения к своим пользователям и обходят принцип, согласно которому потребители сами контролируют свои личные данные", считает Мюрстад.
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Напомним, общий регламент ЕС о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR), регулирующий распространение и использование личных данных европейце, вступил в силу 25 мая. Он требует от компаний получить четкое и добровольное согласие пользователей на обработку личной информации.