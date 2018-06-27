При передвижении по твердой поверхности это устройство имеет форму колеса, однако на сыпучем грунте трансформируется в гусеничный движитель

Агентство перспективных оборонных разработок министерства обороны США представило несколько проектов разработки новых систем подвески и движителей для перспективной боевой бронированной техники. В их числе — колесо-трансформер, которое может выполнять функции как колеса, так и гусеничного движителя. Все разработки ведутся в рамках масштабной программы GXV-T.

Как пишет nplus1.ru, программа GXV-T подразумевает разработку различных технологий, которые в будущем позволят значительно улучшить мобильность, живучесть, безопасность и эффективность военной техники без дополнительного усиления ее брони. По итогам программы военные планируют отобрать несколько разработок, которые будут использованы в новых проектах наземной боевой техники. Демонстрационные испытания некоторых новых разработок проводились в Абердинском испытательном центре в Мэриленде в мае текущего года, однако информацию о них военные раскрыли только сейчас.

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На демонстрационные испытания были представлены пять разработок. Так, Национальный инженерный центр робототехники Университета Карнеги — Меллона показал колесо-трансформер RWT, демонстрационные испытания которого проводились на бронемашине HMMWV. При передвижении по твердой поверхности это устройство имеет форму колеса, однако на сыпучем грунте трансформируется в гусеничный движитель. Само устройство перестает вращаться и принимает треугольную форму. При этом протектор трансформировавшегося колеса начинает движение, превращаясь в гусеницу.

Напомним, Ford выпустит 40 моделей гибридных авто и электрокаров.