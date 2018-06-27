Сейчас разработчикам двуногих роботов все еще сложно решать задачу движения по пересеченной местности с множеством хаотически расположенных препятствий.

Некоторые двуногие роботы умеют ходить по грудам строительных блоков, но они используют статические движения, а не динамические, используемые людьми. При таком движении проекция центра масс робота всегда находится внутри пятна контакта ноги с поверхностью. Из-за этого такие роботы могут двигаться очень медленно и не подходят для практического применения.

Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона научили двуногого робота решать похожую задачу, но применяя динамические движения. Они использовали исследовательского робота ATRIAS, разработанного в Университете штата Орегон. Он имеет две механические ноги, управляемые моторами, а корпус робота соединен с поворотным механизмов, вокруг которого происходит ходьба.

Во время испытаний разработчики выложили на пути робота кирпичи, причем размер шага менялся от 30 до 65 сантиметров, а высота препятствий от 12 до 38 сантиметров. Нынешний прототип не использует данные с камеры, вместо этого после каждого шага алгоритм робота получает данные о местоположении следующего препятствия.

Напомним, в аэропорту Нью-Йорка женщины жалуются на похотливого робота-охранника.