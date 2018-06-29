В Англии банки проверят на кибербезопасность

В Англии анонсировали киберстресс-тест банков, чтобы определить, насколько они в состоянии быстро восстановить работу ключевых сервисов после кибератаки.

Об этом сообщает газета City A.M.

Целью стресс-теста является смягчение возможных негативных последствий кибератак для финансовой системы в целом, потому что такие атаки могут влиять на экономику, блокируя доступ клиентам к деньгам на счете в банке и не позволяя совершать покупки.

Так, при проведении стресс-теста с Национальным центром кибербезопасности будет сотрудничать основные узлы банковской системы Англии. При чем, банки должны будут продемонстрировать соответствие стандартам в "устойчивости к воздействиям".

Тем банкам, которые не смогут пройти стресс-тест, нужно будет разработать меры по улучшению кибербезопасности. Первые проверки должны начаться в следующем году.

Напомним, США совместно с Британией сделали заявление, что поддерживаемые российским правительством хакеры заразили компьютерные роутеры по всему миру в рамках кампании кибершпионажа.