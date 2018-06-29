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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Disney заменит каскадеров роботами

Видео Disney заменит каскадеров роботами

<span class="label red">Видео</span> Disney заменит каскадеров роботами
Фото The Daily Utah Chronicle

Сейчас их используют в парках развлечений

29.06.18 16
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Отдел разработки Disney показал новую технологию, которая, в случае выполнения особенно опасных трюков, сможет заменить людей на роботов.

Об этом сообщает TechCrunch.

В основе этого робота лежит механизм "палочник" — его инженеры компании разрабатывали в течение нескольких лет и представили около двух месяцев назад. Именно из-за него акробатический робот с сенсорами и датчиками способен беспрепятственно выполнять трюки в воздухе.

Сейчас роботов-каскадеров планируется поместить в парках Disney и одевать их в костюмы супергероев, чтобы на них могли посмотреть посетители. Однако в будущем у компании есть планы на то, чтобы заменить ими живых каскадеров при выполнении опасных трюков.

Напомним, технологи-инженеры из США создали алгоритм для роботов на двух ногах, с помощью которого они могут относительно быстро передвигаться по препятствиям, которые имеют разную высоту и расположены на разном расстоянии друг от друга.

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