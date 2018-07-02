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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Запуск частной ракеты в Японии окончился взрывом
<span class="label red">Видео</span> Запуск частной ракеты в Японии окончился взрывом
Фото: Interstellar Technologies

Видео Запуск частной ракеты в Японии окончился взрывом

Ракета MOMO-2 японской компании Interstellar Technologies рухнула спустя считанные мгновения после старта

02.07.18 74
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Мир не только следит за работой SpaceX, но и старается идти тем же путем. Так, в Японии стать частным оператором космических запусков стремится компания Interstellar Technologies. Однако пока ее старания выглядят безуспешными. Компания провалила уже второй запуск ракеты собственной разработки. MOMO-2 рухнула на землю и взорвалась всего через несколько секунд после старта.

Об этом сообщает Engadget.

Авария не повлекла за собой жертв, и, как уверяет Interstellar Technologies, пусковая площадка также не получила серьезных повреждений. Кроме того, компания не планирует отказываться от своей программы и продолжит стремиться к космическим запускам. Причины крушения MOMO-2 она пока не называет.

В прошлом году Interstellar Technologies проводила запуск ракеты MOMO, но они также не увенчались успехом. Ракета поднялась на высоту около 20 километров, после чего связь с ней была потеряна.

Японский ракетостроитель планирует существенно сократить стоимость запусков. Так, неудачный запуск MOMO оценивался в $440 тысяч. В настоящее время Япония тратит на них больше. Местному космическому агентству JAXA запуски обходятся минимум в $1,8 миллиона.

Ранее компания SpaceX Илона Маска осуществила запуск ракеты Falcon 9 с капсулой Dragon, несущей 3 тонны полезного груза для экипажа Международной космической станции.

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