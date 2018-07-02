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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото Ученые разобрались в обстоятельствах гибели беглеца из Помпеев
<span class="label red">Фото</span> Ученые разобрались в обстоятельствах гибели беглеца из Помпеев
Фото: Parco Archeologico di Pompei

Фото Ученые разобрались в обстоятельствах гибели беглеца из Помпеев

Мужчина, пытавшийся убежать во время извержения Везувия, пострадал вовсе не от падения каменной плиты, как считалось

02.07.18 761
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Исторические детективы разворачиваются не только на страницах романов. В прошлом месяце археологи, проводившие раскопки в Помпеях, обнаружили останки мужчины. Предполагалось, что причиной его гибели стало падение каменной плиты, обезглавившей его. Теперь ученые провели более тщательные изыскания и пришли к выводу, что на самом деле мужчина погиб от удушья.

Об этом сообщает Live Science.

Предполагается, что его погубил плотный слой вулканического пепла, сопровождавший извержение Везувия. Таким образом, причина гибели мужчины - такая же, как и у многих других жертв вулкана.

А что же каменная плита? Ученые полагают, что она упала на жителя Помпеев уже после его гибели, и не просто не обезглавила его, а даже не повредила череп. Он отвалился всего пару сотен лет назад. Исследователи полагают, что в 18-19 веке неподалеку от останков был прорыт тоннель. Позднее он обрушился, и череп провалился туда.

Примечательно, что после обнаружения останков в прошлом месяце, погибший стал героем мемов, в которых его прозвали "самым невезучим парнем в истории". Интернет-пользователи сравнивали его с персонажем мультфильмов Warner Bros Хитрым Койотом или придумывали последние слова жителя Помпеев.

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