Филипп Френзель изобрел чехол, который обещает избавить носителей смартфонов от лишнего стресса и разбитых экранов. Датчики устройства отмечают пребывание в свободном падении, после чего выпускаются встроенные пружинящие ножки. Они не дают телефонам сталкиваться с твердой поверхностью, выступая чем-то вроде подушки безопасности. После падения ножки можно сложить и продолжить пользоваться чехлом.

Об этом сообщает The Verge.

Френзел является студентом Ааленсекого Университета в Германии. За свое изобретение он был удостоен награды Немецкого Мехатронического Сообщества (German Mechatronics Society). Студент не планирует останавливаться на достигнутом и собирается запустить свой проект на Kickstarter.

Если проект Френзела все-таки реализуется, и его чехол появится в свободной продаже, сотни людей смогут сэкономить на сервисных центрах. Изобретение студента может положить конец эре разбитых экранов.