Сторонние разработчики могут читать письма пользователей Gmail, - СМИ

Электронные письма миллионов пользователей Gmail могут читать не только сами составители этих посланий и их получатели. Сторонние разработчики приложений имеют доступ к адресам получателей, временным отметкам, целым сообщениям и другой личной информации. И хотя сторонние приложения требуют согласия пользователя на доступ к данным, форма согласия весьма расплывчата и не дает понимания о том, что читать электронную почту смогут не только компьютеры, но и люди.

Об этом пишет The Verge, ссылаясь на материал The Wall Street Journal.

Google подчеркивает, что доступ к подобным данным получают лишь проверенные разработчики и только с согласия пользователя. В ходе процесса проверки, среди прочего, устанавливается, указано ли в политике конфиденциальности компании то, что она будет мониторить имейлы, а полученные данные действительно необходимы для ее деятельности. Например, почтовому приложению может потребоваться доступ к Gmail.

Журналисты WSJ побеседовали с представителями двух проверенных компаний: Return Path и Edison Software. Они признались, что их сотрудники просматривали множество писем в ходе обучения своих систем работе с данными. В политике конфиденциальности Return Path и Edison Software отмечено, что компании будут мониторить письма, но не уточняется, будут ли это делать люди или машины.

В настоящее время нет доказательств того, что третьи стороны злоупотребляли полученной информацией. Однако тот факт, что они имеют доступ к письмам, уже настораживает. Ранее по схожему сценарию развивался скандал с Facebook и Cambridge Analytica. Распространенная практика обращения с пользовательскими данными применялась долгое время, пока не повлекла за собой катастрофических последствий, с которыми социальная сеть разбирается до сих пор.