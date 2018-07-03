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Главная » Стиль жизни » Технологии » Nissan использовал батареи электромобиля Leaf для энергоснабжения футбольного стадиона
Nissan использовал батареи электромобиля Leaf для энергоснабжения футбольного стадиона
Фото: Nissan

Nissan использовал батареи электромобиля Leaf для энергоснабжения футбольного стадиона

Амстердамский стадион "Йохан Кройф Арена" стал более экологичным

03.07.18 26
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На стадионе "Йохан Кройф Арена" в Амстердаме была установлена система хранения энергии, использующая батареи для Nissan Leaf. Она призвана обеспечить сооружение более экологичным источником питания. Мощность системы составляет 3 МВт. Для ее создания было использовано 148 новых и бывших в употреблении батарей, которыми оснащаются японские электромобили.

Об этом сообщает CNET.

Кроме того, на крыше стадиона расположено 4200 солнечных панелей, призванных обеспечить его электроэнергией.

Система не станет основным источником питания "Йохан Кройф Арена". Она будет использоваться в случае перебоев или во время слишком интенсивного энергопотребления. Это сократит зависимость стадиона от загрязняющих окружающую среду дизельных генераторов и уменьшит нагрузку на энергосистему во время масштабных мероприятий.

Nissan и раньше активно работал в направлении повторного использования аккумуляторов. Целое подразделение японской компании занимается этим вопросом.

Другие автопроизводители также работают над изобретением способов повторного использования батарей. Так, Chevrolet использовал старые аккумуляторы Volt в качестве источника питания для одного из своих дата-центров.

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