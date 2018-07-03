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Главная » Стиль жизни » Технологии » Huawei придумала смарт-часы с отсеком для беспроводных наушников
Huawei придумала смарт-часы с отсеком для беспроводных наушников
Фото: Huawei

Huawei придумала смарт-часы с отсеком для беспроводных наушников

В новом патенте Huawei рассматривает разные варианты хранения наушников в смарт-часах

03.07.18 41
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Huawei решила убить двух зайцев одним выстрелом. Компания задумалась о создании смарт-часов, укомплектованных Bluetooth-наушниками. Такой тандем гаджетов описан в новом патенте, одобренном Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Об этом сообщает The Verge.

Один из вопросов, над которыми размышляет китайская компания, заключается в том, где можно будет хранить наушники. Варианта имеется два. В первом случае наушники фиксируются пружинным механизмом в капсулах, размещенных по обеим сторонам корпуса смарт-часов. Во втором – отсек располагается на ремешке часов.

Встроенные беспроводные наушники позволят легко совершать и отвечать на телефонные звонки. Предполагается, что девайс получит систему шумоподавления, а также будет водостойким.

Поскольку пока речь идет лишь о патенте, нельзя говорить о том, что тандем гаджетов окажется на рынке. Однако данная идея может намекнуть на то, чего ожидать от будущих смарт-часов Huawei Watch 3.

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