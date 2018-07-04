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Главная » Стиль жизни » Технологии » Guess и Alibaba придумали способ облегчить шопинг при помощи искусственного интеллекта
Guess и Alibaba придумали способ облегчить шопинг при помощи искусственного интеллекта
Фото: Alibaba

Guess и Alibaba придумали способ облегчить шопинг при помощи искусственного интеллекта

ИИ, помогающий в выборе одежды, работает в демонстрационном режиме в Гонконге

04.07.18 35
2000

Американский бренд одежды Guess и китайский IT-гигант Alibaba придумали, как облегчить жизнь нерешительным покупателям. Совместными усилиями они разработали систему ИИ FashionAI, которая помогает подбирать наряды. "Умное" зеркало распознает цвет, стиль и фактуру вещей, которые покупатель держит в руках, и само предлагает товары, которые могут стать хорошим дополнением. Система способна создать целый ансамбль, основываясь только на одном предмете одежды.

Об этом сообщает Engadget.

В настоящее время система работает в демонстрационном режиме. FashionAI выставлен в концептуальном магазине, размещенном на территории кампуса Политехнического университета Гонконга.

Alibaba весьма заинтересована в разработках искусственного интеллекта. Ранее в этом году китайская компания открыла исследовательский институт совместно с Наньянским технологическим университетом (Сингапур). Персонал нового учреждения будет заниматься вопросами внедрения и развития технологий ИИ.

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