Guess и Alibaba придумали способ облегчить шопинг при помощи искусственного интеллекта

ИИ, помогающий в выборе одежды, работает в демонстрационном режиме в Гонконге

Американский бренд одежды Guess и китайский IT-гигант Alibaba придумали, как облегчить жизнь нерешительным покупателям. Совместными усилиями они разработали систему ИИ FashionAI, которая помогает подбирать наряды. "Умное" зеркало распознает цвет, стиль и фактуру вещей, которые покупатель держит в руках, и само предлагает товары, которые могут стать хорошим дополнением. Система способна создать целый ансамбль, основываясь только на одном предмете одежды.

Об этом сообщает Engadget.

В настоящее время система работает в демонстрационном режиме. FashionAI выставлен в концептуальном магазине, размещенном на территории кампуса Политехнического университета Гонконга.

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Alibaba весьма заинтересована в разработках искусственного интеллекта. Ранее в этом году китайская компания открыла исследовательский институт совместно с Наньянским технологическим университетом (Сингапур). Персонал нового учреждения будет заниматься вопросами внедрения и развития технологий ИИ.