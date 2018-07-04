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Главная » Стиль жизни » Технологии » Фото ESA опубликовала новые снимки Марса, окутанного пылевой бурей
<span class="label red">Фото</span> ESA опубликовала новые снимки Марса, окутанного пылевой бурей
Фото: ESA

Фото ESA опубликовала новые снимки Марса, окутанного пылевой бурей

Новые снимки Европейского космического агентства раскрывают грандиозные масштабы пылевой бури, которая бушует на Марсе

04.07.18 445
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Уже больше месяца на Марсе продолжается пылевая буря. Новые снимки, опубликованные Европейским космическим агентством, демонстрируют весь масштаб данного явления. Они были сделаны межпланетной автоматической станцией Mars Express совсем недавно. Более того, одну фотографию космический аппарат сделал только 2 июля, находясь на высоте примерно 4300 км над поверхностью.

Об этом сообщает IFL Science.

"Свежие снимки показывают Марс, поглощенный глобальной пылевой бурей, которая скрывает все черты поверхности, кроме пиков высотой с 26-километровую гору Олимп (самая высокая гора в Солнечной системе)", - говорится в описании фотографии, опубликованной в Twitter-аккаунте ESA.

Остальные изображения также представляют интерес. Как правило, на снимках Марса видны кратеры, долины и прочие формы рельефа. Но сейчас Красную планету будто окутало сплошным полотном.

Буря была впервые зафиксирована 30 мая, и с тех пор продолжала расти. Однако заговорили о ней в начале июня, когда она поставила под угрозу выживание марсохода Opportunity, ветерана исследований Красной планеты. Во второй половине июня буря была классифицирована, как глобальное явление. Ровер на связь пока не выходил.

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