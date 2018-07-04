В США создан "Facebook" для животных

Сайт Wildbook был создан с целью борьбы с исчезновением видов, путем сбора фотографий и видеороликов с животными

Как известно, пользователи Facebook могут хранит огромное количество своих фотографий и видео. Теперь социальная сеть появилась и у животных. Американская некоммерческая организация Wild Me запустила сайт Wildbook, предназначенный для сбора фото и видеороликов с животными. Создатели ресурса полагают, что он поможет в наблюдении за вымирающими видами.

Об этом сообщает CNET.

Загрузкой материалов, само собой, будут заниматься люди – исследователи, студенты и даже обычные путешественники. Кроме того, благодаря искусственном интеллекту, Wildbook может мониторить такие сервисы, как Flickr и YouTube на наличие подходящих фото и видео.

Используя уже существующую базу фотографий, Wildbook распознает не только виды, но и конкретных животных по фотографиям. Для каждого создается индивидуальный профиль, где может быть указан пол, возраст и место обитания.

Свежие поступления фотографий помогаю исследователям следить за здоровьем животного, его питанием, охотничьими повадками и другими факторами.

Для Wild Me это не первый подобный проект. Ранее организация запустила сайт Flukerbook, специализирующийся на морских обитателях.