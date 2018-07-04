Корейские ученые разработали сканер отпечатка пальцев, определяющий температуру тела

Корейские ученые разработали новый инструмент безопасности для смартфонов. Группа специалистов из Национального института науки и технологий Ульсана и подразделения Samsung Display-UNIST Center создали сканер отпечатков пальцев, определяющий температуру объекта, оказывающего давление на него.

Об этом сообщает CNET.

Смартфоны, смарт-часы и другие девайсы уже давно обезопасили своих владельцев наличием паролей и сканеров, но отпечаток пальца все же остается самым удобным способом обеспечения конфиденциальности информации. Однако пока большинство сенсоров для считывания отпечатков непрозрачно. Поэтому производители смартфонов вынуждены прятать их на тыльной стороне девайса или же под кнопкой «Домой».

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Новая корейская разработка лишена подобных проблем. Сканер с температурным датчиком можно устанавливать под дисплеем смартфона. С его помощью производители смогут отказаться от физических кнопок на фронтальной стороне смартфона, сохранив технологию авторизации по отпечатку пальца. Решение корейских исследователей может послужить альтернативой технологии Apple FaceID.