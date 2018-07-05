Ученые попытаются "воскресить" белого носорога

Немецкие ученые пытаются спасти белых носорогов. Они создали эмбрион, который, в случае успеха, остановит вымирание вида.
Об этом пишет New York Times.
Группа ученых Института исследования зоопарков и дикой природы имени Лейбница в Берлине создали гибрид северного белого носорога. В живых остались только две самки этого вида, последний самец умер недавно.
Эмбрион был создан в лаборатории с использованием замороженного спермы северного белого носорога и яйцеклетки самки южного белого носорога.
Данный способ позволит искусственно оплодотворить самок, чтобы вид полностью не вымер.
Ели не получится оплодотворить самок северного белого носорога, ученые прибегнут к суррогатной матери, которой может стать самка южного носорога. Для этого потребуется взять яйцеклетки последних двух самок вымирающего вида.
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Напомним, 19 марта, в Кении в возрасте 45 лет умер последний в мире северный белый носорог по кличке Судан.