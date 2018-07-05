Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыКСО_рабочее название
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыКСО_рабочее название
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Гарвардские студенты изобрели микроробота, способного передвигаться под водой
<span class="label red">Видео</span> Гарвардские студенты изобрели микроробота, способного передвигаться под водой
Фото: Yufeng Chen, Neel Doshi, Benjamin Goldberg/Harvard University

Видео Гарвардские студенты изобрели микроробота, способного передвигаться под водой

Робот-таракан, как называют его сами создатели, может исследовать как надводную, так и подводную среду

05.07.18 42
2400

Обычные тараканы могут находиться в воде не больше 30 минут, но студенты из Гарвардского университета создали крошечного робота, возможности которого куда больше. Он называется HAMR (Harvard Ambulatory Microbot), хотя сами создатели называют его "тараканом". Он может держаться на воде и передвигаться под нею.

Об этом сообщает Engadget.

Это уже не первая версия HAMR. Ранее "робот-таракан" умел передвигаться только по твердым поверхностям, но команда из университета расширила его возможности. Крошечный размер робота, и вес всего в 1,65 грамма позволяет ему находиться на поверхности воды и не тонуть, полагаясь на силу поверхностного натяжения.

Передвигаться под водой ему помогают маленькие плавники, установленные на каждой ножке. На воде он удерживается при помощи небольших платформ. Когда ему нужно провалиться под воду, микробот испускает электрический разряд.

"Таракан" все еще находится в стадии разработки. Гарвардская команда стремится усовершенствовать процесс выхода из воды. В настоящее время, чтобы вернуться на поверхность воды, ему нужна рампа.

24
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Disney заменит каскадеров роботамиИзнанка прогресса. Чего будет стоить человечеству технологическая революцияРобот на двух ногах научился динамической походке по камням
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 4564
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 58695
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 6508
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 8954
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 11381
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 13819
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 3723
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 19613
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4069
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 9318
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 10054 / 10660
  2. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 2493 / 3102
  3. Павла Гриба жестоко избили заключенные, – отец 1364 / 3035
  4. В Украине изменили правила выезда детей за границу 1299 / 1484
  5. Крымский мост охраняют с воды, земли и неба 1279 / 1494
  6. Киевлянам на три дня отключат воду 1197 / 1284
  7. Синоптики пророчат возвращение жаркого лета 1193 / 1329
  8. "Власти" Крыма продали украинские санатории 1182 / 1364
  9. Первый украинский. Зачем русскоязычные украинцы переходят на государственный язык 1054 / 10285
  10. В Египте раскопали "военную кухню" времен строительства пирамид 967 / 1101
  1. Еще один украинский политик решил побороться за президентское кресло 17 / 10660
  2. КубаньНаш. Куда исчезли запорожцы Таманского полуострова 8 / 4358
  3. На вес золота. Как миграция и новые технологии меняют рынок труда в Украине 7 / 1288
  4. Выживающие. Когда украинцы смогут не тратить половину своих доходов на еду 6 / 3102
  5. На пороховой бочке Европы. Почему Украина рискует, делая ставку на Сербию 4 / 1079
  6. Проект Конституции: власть на местах передадут префектам (документ) 4 / 552
  7. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 4 / 19613
  8. Контрабанда сигарет 3 / 15238
  9. Когда улететь не получается. 10 советов настрадавшемуся туристу 3 / 255
  10. Депутаты приняли закон о независимых набсоветах в госбанках 3 / 763
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.