Робот-таракан, как называют его сами создатели, может исследовать как надводную, так и подводную среду

Обычные тараканы могут находиться в воде не больше 30 минут, но студенты из Гарвардского университета создали крошечного робота, возможности которого куда больше. Он называется HAMR (Harvard Ambulatory Microbot), хотя сами создатели называют его "тараканом". Он может держаться на воде и передвигаться под нею.

Об этом сообщает Engadget.

Это уже не первая версия HAMR. Ранее "робот-таракан" умел передвигаться только по твердым поверхностям, но команда из университета расширила его возможности. Крошечный размер робота, и вес всего в 1,65 грамма позволяет ему находиться на поверхности воды и не тонуть, полагаясь на силу поверхностного натяжения.

Передвигаться под водой ему помогают маленькие плавники, установленные на каждой ножке. На воде он удерживается при помощи небольших платформ. Когда ему нужно провалиться под воду, микробот испускает электрический разряд.

"Таракан" все еще находится в стадии разработки. Гарвардская команда стремится усовершенствовать процесс выхода из воды. В настоящее время, чтобы вернуться на поверхность воды, ему нужна рампа.